Preço do pão pode subir 25% em Belém por conta de guerra na Ucrânia

O preço do quilo do pão francês em Belém já começou a subir por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a expectativa é de que alta possa chegar a até 25%, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará, André Carvalho.

Ele conta que o quilo do famoso pão "careca" varia entre R$12 e R$16 nas padarias da capital paraense.

"Desde o início da guerra há aproximadamente 20 dias, já registramos aumentos de até 20%. A gente compra muito trigo da Argentina aqui no Pará, então como a Rússia parou de escoar para o resto do mundo, a demanda caiu toda em cima do mercado argentino. O preço infelizmente está sendo repassado", lamenta ele, ao lembrar que o setor da panificação não tem tido trégua desde o início da pandemia de covid-19.

Aécio Araújo toca a panificadora aberta pelo pai há 36 anos, com forno a lenha para garantir a qualidade do pão francês que é sucesso no bairro do Marco.

Os negócios cresceram ao longo da pandemia, mas ele afirma que ninguém estava preparado para os impactos da guerra no leste europeu, que fez disparar o preço do trigo.

"Já vinha aumentando mês a mês. Agora piorou. Nós comprávamos por R$180 a saca de 50 kg, em média. O mês foi passando e aumentando de R$10 em R$10 e agora já está em R$2015. Sem contar o aumento dos combustíveis", diz. Segundo o empresário, a prioridade agora tem sido diminuir o lucro para passar um preço razoável aos clientes, sem assustar os consumidores de longa data do bairro. "Desde o ano passado a gente continuou com os preços que tínhamos, mas com esse aumento proveniente da guerra a gente não teve como segurar. Os clientes perceberam porque estavam acostumados a levarem quatro pães por um preço e viram que mudou o valor", afirma.

A padaria de André de Oliveira também fica no bairro do Marco e tem sentido os impactos da guerra não só no preço do pão, mas de todos os outros produtos que utilizam trigo.

"Antigamente aumentava por mês. Agora é toda semana. A gente economiza daqui e dali para poder manter os funcionários e não demitir ninguém, sem aumentar tanto para não espantar os clientes", afirma.

Ele afirma que o foco do momento é produzir só o essencial para a demanda do dia, evitando qualquer tipo de desperdício, além de buscar materiais de qualidade com preços menores.

A Rússia e a Ucrânia respondem sozinhas por 30% de todo o cereal comercializado no mundo. Um levantamento da consultoria Safras & Mercado atestou uma disparada de 40% na Bolsa de Valores de Chicago em apenas 14 dias.

No Brasil, 85% das exportações vem da Argentina. Nos cálculos da consultoria, os estoques de trigo mais barato devem acabar, aproximadamente, em abril, quando o consumidor deve sentir aumentos mais agudos.

O conflito acentuou uma situação que já vinha se desenrolando antes da guerra. A farinha de trigo, por exemplo, já acumula alta de quase 15% em 12 meses até fevereiro, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta semana.

O pão francês, por sua vez, subiu 7%. No momento, todos os portos da Ucrânia estão paralisados, enquanto na Rússia apenas seguem em funcionamento.