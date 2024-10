Preço do litro do açaí cai pelo sexto mês consecutivo, aponta Dieese

O açaí, tradicional na mesa dos paraenses, é indispensável na dieta de muitos. Nos últimos meses, o preço do açaí caiu significativamente, e, segundo levantamento feito pelo Dieese, em setembro caiu pelo sexto mês consecutivo. Entre abril e setembro, o fruto registrou uma queda de mais de 17%. As variações de preço também foram observadas de acordo com os diferentes pontos de venda na cidade.

O levantamento de setembro de 2024 revelou uma leve redução de 0,47% no preço do açaí tipo médio em comparação a agosto. Em setembro, o litro foi comercializado em média a R$ 17,38, contra R$ 17,47 no mês anterior. O açaí tipo médio, o mais popular entre os consumidores, apresentou uma queda acumulada de 12,32% entre janeiro e setembro de 2024, quando em janeiro o preço médio era de R$ 21,77. Em relação ao mesmo período do ano passado (setembro de 2023), houve uma leve redução de 1,43%, quando o produto custava R$ 17,63 por litro.

Entre os diferentes pontos de venda também registram variação de preços. No último levantamento semanal de setembro, o litro de açaí tipo médio foi encontrado entre R$ 14,00 e R$ 15,00 nas feiras livres, e entre R$ 16,00 e R$ 19,99 nos supermercados.

O açaí do tipo grosso, conhecido por sua textura mais espessa, também registrou queda nos preços. Em setembro de 2024, o litro foi comercializado a R$ 26,67, representando uma redução de 0,61% em relação ao mês anterior, quando custava R$ 26,83. No acumulado de janeiro a setembro, a queda foi de 11,21%, enquanto em relação ao mesmo período do ano passado, a redução foi de 6,24%.



Como no caso do açaí médio, os preços do tipo grosso também variam de acordo com o ponto de venda. Em feiras livres, o litro oscilou entre R$ 24,00 e R$ 25,00, enquanto nos supermercados foi encontrado entre R$ 25,00 e R$ 28,00.

Preços podem voltar a subir



Porém, em outubro, as condições climáticas e outros fatores, podem causar elevação dos preços em alguns pontos de comercialização na capital. Este cenário climático, com forte calor e seca, impactam a colheita, qualidade e oferta do produto.