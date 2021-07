Preço do frango acumula alta de até 35,7% nos últimos 12 meses, em Belém

Nos últimos meses, vários alimentos que compõem a cesta básica dos paraenses vêm apresentando aumento de preços, entre eles o frango, que acumula alta acumulada de mais de 30% nos 12 meses. É o que afirma o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA).

O reajuste acima da inflação é apontado pelo levantamento do Dieese/PA, divulgado nessa segunda-feira, 26, levando em conta duas marcas, tanto do tipo resfriado quanto congelado, comercializadas nas maiores redes de supermercados da capital.

Segundo as pesquisas, em junho do ano passado, o preço médio do quilo do frango resfriado da marca Americano estava sendo comercializado, em média, a R$ 7,59. Já no mês passado, o frango resfriado dessa marca chegou ao preço médio de R$ 10,30, apresentando um reajuste acumulado de cerca de 35,7% contra uma inflação de 9,22% calculada para o mesmo período.

Os dados revelam que o frango resfriado da marca Avispará também registrou aumento em junho desse ano, chegando a ser comercializado, em média, a R$ 9,79 o quilo, um aumento de cerca 31,41% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o frango congelado dessa marca era vendido, em média, a R$ 7,45.

Ainda de acordo com o levantamento do Dieese/PA, o preço do quilo do frango congelado também apresentou alta nos últimos 12 meses e em percentuais acima da inflação calculada para o mesmo período. O frango do tipo congelado da marca Americano, por exemplo, teve uma alta acumulada de 22,12%. Já o da marca Avispará, ficou mais caro no período analisado, com reajuste acumulado de 22,09%.

Nos primeiros seis meses desse ano (janeiro a junho), o reajuste do frango resfriado foi de 6,30% (Americano) e 5,04% (Avispará). Já o frango congelado, da marca Americano, ficou -1,97% mais barato no acumulado do ano, enquanto o da marca Avispará teve aumento de 2%.

Na variação do mês de junho em comparação a maio, os produtos refriados das marcas Americano e Avispará ficaram 0,39% e 0,10% mais caros, respectivamente. Já o do tipo congelado, a alta no mês chegou a 4,47% (Americano) e 3,15% (Avispará).

(Por Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política.)