Preço da manteiga já acumula alta de 9,15% este ano

Pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou que a manteiga é um dos alimentos que compõem a cesta básica dos paraenses e ficaram mais caros. O quilo do produto vendido em padarias e supermercados de Belém teve reajuste de 0,38% no mês passado, na comparação com março. No acumulado do ano, entre janeiro e abril, a alta foi de 9,15%, contra uma inflação de 2,35% calculada para o mesmo período. Já nos últimos doze meses, a variação chegou a cerca de 14% - a inflação neste intervalo ficou em 7,59%.

De acordo com o órgão, a trajetória de preços do quilo da manteiga consumida pelos paraenses não foi uniforme no último ano: custava uma média de R$ 39,76 em abril de 2020; subiu para cerca de R$ 41,52 no fim do ano, em dezembro; iniciou 2021, em janeiro, sendo comercializada a uma média de R$ 43,19; passou para, aproximadamente, R$ 45,15 em março; e foi vendida, em média, a R$ 45,32 em abril.

O Dieese ainda aponta que a alimentação dos paraenses continua entre as mais caras do país. No mês passado, por exemplo, a cesta básica de alimentos dos paraenses, composta por 12 produtos, custou R$ 505,87, comprometendo na sua aquisição metade do atual salário mínimo de R$ 1.100.