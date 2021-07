Preço da manteiga aumenta 11% no primeiro semestre desse ano em Belém

O do quilo da manteiga comercializada na capital paraense acumula alta de até 14,5% nos últimos 12 meses, bem acima da inflação calculada para o período, que foi de 9,22% (INPC/IBGE). Os dados são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e foram divulgados nesta terça-feira (27), após levantamento feito em padarias e supermercados de Belém. De acordo com a pesquisa, nos primeiros seis meses desse ano (janeiro a junho), a alta no preço do produto também foi superior a inflação, alcançando quase 11,00%, enquanto o INPC para o mesmo período ficou em 3,95%.

Ainda conforme o levantamento, no último ano, a trajetória de preços do quilo da manteiga consumida pelos paraenses não foi uniforme: em junho de 2020, o quilo da manteiga custava, em média, R$ 40,14, fechando o ano de 2020 com um valor médio de R$ 41,52. Em janeiro de 2021, o alimento já estava sendo encontrado com um valor médio de R$ 43,19; passou para aproximadamente R$ 45,15, em março; foi vendido, em média, a R$ 45,32, em abril; no mês de maio foi comercializado, em média, a R$ 45,55, subindo para cerca de R$ 45,96, em junho. Com isso, o preço do produto apresentou uma pequena alta de quase 1,00% no mês passado em relação aos preços verificados no mês de maio de 2021.

O Dieese ressalta que, de maneira geral, a cesta básica dos paraenses continua entre as mais caras do país e a maioria dos produtos apresentou alta de preços no mês passado.