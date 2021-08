Preço da dúzia de ovos aumenta quase R$ 2,50 em sete meses, diz Dieese.

Cada vez mais o valor médio da Cesta Básica consumida pela população paraense está mais elevado. Somente nos sete primeiros meses deste ano (Jan-Jul), o valor dos ovos de galinha comercializados em dúzia na capital paraense registrou um aumento de mais de 20,00% contra uma inflação estimada de 5,01% (INPC/IBGE) para o mesmo período, aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese / PA).

O valor do alimento acompanha o aumento de outros itens da Cesta Básica, somente no mês passado, correspondente a Julho de 2021, o custo da aquisição de elementos básicos de alimentação chegou a R$ 522, 66, o que equivale a quase metade do valor do atual salário mínimo (em vigor desde 01/01/21). De acordo com o levantamento do Dieese, o preço da dúzia de ovos continua com reajustes acima da inflação.

Segundo a trajetória de preço de duas marcas com grandes vendas em Belém, Gaasa e Cami Top, o valor médio dos ovos comercializados em dezembro de 2020 era de R$ 6, 81 e R$ 7, 75, registrando um aumento de R$ 1,41 e R$ 2,48, respectivamente, durante os meses analisados (Dez/2020-Jul-2021).

O maior aumento registrado corresponde ao período de janeiro a junho, visto que o valor médio da dúzia da marca Gaasa passou de R$ 7, 46 para R$ 8, 21, subindo no último mês de julho para R$ 8, 22, o que representa uma variação de 20,70% contra uma inflação estimada de 5,01% (INPC/IBGE). Em relação aos ovos de galinha da marca Cami Top, no início deste ano (Jan/201), a média dos preços era de R$ 7,75, passando para R$ 10,23 em junho deste ano e mantendo o mesmo valor médio de comercialização no mês passado (Jul/2021), o que resulta em uma alta acumulada de 32,00% contra uma inflação calculada em 5,01% (INPC/IBGE) para o mesmo período.