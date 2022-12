Preço da cesta básica no Norte tem o maior aumento do país em novembro

O custo da cesta básica, em novembro, registrou alta de 0,76% na região Norte, segundo aponta a pesquisa Abras Mercado, da Associação Brasileira de Supermercados. Foi o maior crescimento dentre todas as regiões do País, saltando de R$ 821,32 o preço médio da cesta básica para R$ 827,54. De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), o acréscimo tem a ver com a sazonalidade de alguns produtos, como o feijão, o óleo de soja e o açúcar, cuja oferta diminuiu um pouco, o que provocou a elevação dos preços.

O Abrasmercado leva em consideração para compor a cesta básica 35 produtos de largo consumo. Segundo a pesquisa, neste mês, de maneira geral, a cesta brasileira apresentou alta de 0,42%, em relação ao mês de outubro. No caso da cesta do Norte do País, essa variação foi um pouco maior: 0,76%. “A gente não acredita que esse percentual deva recuar. Mas, o aumento deverá ser menor em dezembro. Isso ocorreu devido à sazonalidade de alguns produtos, como o feijão, o óleo de soja e o açúcar, cuja oferta diminuiu para nós, o que fez o preço aumentar um pouco”, explicou o presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), Jorge Pontual.

De acordo com Pontual, o feijão, por exemplo, está enfrentando problemas em algumas regiões do País, por conta das chuvas intensas, o que tem diminuído a oferta do produto e, consequentemente, aumentado o preço. “O Paraná é o maior produtor de feijão do País e está sofrendo muito com as chuvas nesse período, inclusive com a perda de algumas colheitas. Isso sem dúvida gerou um pequeno aumento, embora ele viesse em queda”, completou.

Segundo embora tenha registrado a maior elevação em novembro, a cesta básica da região Norte não é, atualmente, a mais cara do País: ocupa a segunda posição, com custo médio de R$ 827,54. Em primeiro lugar nos custos aparece a cesta básica da região Sul, com valor médio de R$ 842,77 (recuo de 0,46 em relação a outubro). A terceira colocada nesse ranking é a cesta básica da região Sudeste, com valor médio de R$ 751,68 (acréscimo de 0,61% em relação a outubro).