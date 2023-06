Prazo para compra de carros com benefício tributário é prorrogado para pessoas físicas

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio anunciou a prorrogação do prazo para a compra de carros com benefício tributário exclusivo para pessoas físicas por mais 15 dias. A decisão será publicada em uma edição extra do Diário Oficial.

Originalmente, o prazo se encerraria nesta terça-feira, 20 de junho. Com essa medida, o governo evita que locadoras de veículos aproveitem o desconto a partir de amanhã.

Embora o prazo tenha sido estendido para pessoas físicas na compra de carros, empresas poderão adquirir normalmente caminhões e ônibus com benefício tributário a partir de quarta-feira (21), conforme anunciado no início do programa.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), o ministro Geraldo Alckmin assinou uma portaria nesta terça-feira à tarde com a decisão referente aos carros. Em nota, Alckmin defendeu a medida, afirmando que o interesse popular pelo programa comprova que a estratégia de incentivar a indústria automobilística foi acertada.

"O programa apoia a indústria automobilística ao mesmo tempo em que facilita o acesso a carros novos e estimula o comércio de carros usados", afirmou o presidente em exercício.

Até o momento, foram autorizados R$ 320 milhões em créditos tributários para a venda de carros com desconto, o que corresponde a 64% do total do programa para automóveis. O ministério informou que novos pedidos foram recebidos, mas ainda estão em análise.

O governo também divulgou que a compra de ônibus, vans e caminhões com os descontos do programa está liberada para pessoas jurídicas a partir desta quarta-feira, 21 de junho.