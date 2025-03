Positivo: Lucro líquido soma R$ 14 milhões no 4º trimestre de 2024, queda de 92,7% em um ano

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 14 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 92,7% em relação ao mesmo período de 2023. No consolidado do ano, o indicador totalizou R$ 85 milhões, redução de 66,1% frente ao ano anterior.

Entre outubro e dezembro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 100 milhões, 61,8% abaixo do resultado no quarto trimestre de 2023. A margem Ebitda foi de 9,6%, 6,6 pontos porcentuais (p.p.) menor que o registrado um ano antes. Já o Ebitda de 2024 caiu 35% ante 2023, para R$ 366,9 milhões.

Segundo a companhia, a queda da margem Ebitda reflete a forte base de comparação em 2023, por causa da receita com projetos especiais, além da valorização do dólar no CPV. "Estes efeitos foram parcialmente compensados pela redução das despesas comerciais", explica a empresa no release que acompanha os resultados.

A receita líquida sofreu redução de 35,4% no último trimestre de 2024 ante igual intervalo de 2023, para R$ 1,046 bilhão. Já no indicador ano contra ano, a receita somou R$ 3,688 bilhões, queda de 6,1%.

O resultado financeiro da Positivo mostrou piora de 8,5% no período entre outubro e dezembro, para R$ 54,7 milhões negativos. Entretanto, o resultado financeiro consolidado de 2024 teve melhora de R$ 47 milhões contra 2023, para R$ 207,4 milhões negativos, com redução das despesas financeiras, apesar da maior despesa com variação cambial.

"No ano, reduzimos o endividamento líquido, bem como o custo da dívida. Temos executado um plano de liability management, que tem atuado na substituição de dívidas mais caras por operações com custos menores, além do alongamento dos vencimentos", explica a Positivo.

No encerramento de dezembro, o endividamento líquido da companhia estava em R$ 665,3 milhões, queda de 19,3% na comparação anual e recuo de 14% em relação ao trimestre anterior. O índice de alavancagem (endividamento líquido/Ebitda LTM) foi de 1,8 vez no período, ante 1,5 vez do trimestre imediatamente anterior e na comparação com um ano antes.