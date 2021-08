Portos administrados pela CDP têm queda de 2% no semestre

A movimentação dos portos administrados pela Companhia Docas do Pará (CDP) teve uma queda de 2,1% no período de janeiro a julho deste ano, se comparado ao mesmo período de 2020. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), esta semana.

"O motivo da queda foi em virtude da redução de movimentação do minério Manganês, que após a apreensão de parte de uma carga movimentada no ano de 2020, culminou com a redução do volume movimentado em 2021. Bem como uma redução no volume de soja, pelo atraso do plantio do cereal e concentração da colheita em março e abril, além da limitação da capacidade de movimentação acumulada dessa colheita em curto espaço de tempo", explica o Gerente de Planejamento de Mercado da CDP, Ricardo Medina.

O porto de Santarém foi o que mais sentiu a queda, em virtude de ser vocacionado ao agronegócio. Reduziu 10,59% se comparado ao primeiro semestre de 2021, que apresentou o volume de 6.784.757 toneladas. Em 2020, a quantidade foi de 7.588.502 toneladas.

Em Itaituba, por ter as mesmas características de Santarém, também houve uma redução de 6,87%. O Porto saiu de 1.032.656 toneladas em 2020 para 961.729 em 2021.

CRESCIMENTO

No cenário nacional, a movimentação de cargas no setor portuário cresceu 9,4% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Antaq. Ainda segundo a entidade, os portos organizados, terminais autorizados e arrendados movimentaram 591,9 milhões de toneladas no período.

No Pará, a CDP destaca o aumento na movimentação de bauxita, alumina, fertilizantes, carvão mineral e granéis líquidos. Entretanto, “a redução do manganês, soja e milho superou o ganho das outras cargas que tiveram aumento”, avalia Medina.

A Companhia ainda analisou outros cenários de crescimento no estado. O porto de Vila do Conde, por exemplo, teve um aumento de 2,94% com 8.732.462 toneladas movimentadas no primeiro semestre de 2021, frente a 8.483.336 toneladas no mesmo período em 2020.

Já o Terminal de Miramar teve um aumento de movimentação de 3,29% em 2021 em relação ao mesmo período de 2020, saindo de 1.120.579 para 1.157.431 toneladas.

Em Outeiro também houve um acréscimo de movimentação, saindo de 220.659 toneladas em 2020 para 434.680 em 2021.