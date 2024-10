Porte Engenharia vai construir escola de educação infantil para atender bairros carentes de Belém

A Porte Engenharia deu mais um passo dentro do projeto social que desenvolve em Belém. Na última terça-feira (1º), a empresa paraense do ramo de construção civil adquiriu uma nova área para a construção da escola Santa Clara, a terceira do portfólio da organização. O espaço vai atender os bairros do Marco, Curió Utinga e Terra Firme, tendo capacidade para 150 crianças sendo ensinadas por turno.

A escola é destinada para atender meninos e meninas entre 5 e 10 anos que estejam em vulnerabilidade social. Ernâni Guilhon, diretor da Porte, explica que toda a estrutura será construída e destinada à administração de alguma entidade, seja a igreja, prefeitura ou o estado. “Geralmente, a gente doa. A Santa Clara vai ter cinco salas de aula, salas para crianças especiais, quadra de esportes, sala de professores… O projeto é completo”.

Guilhon ressalta que a obra segue os critérios pedidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os equipamentos ficarão por responsabilidade de quem irá fazer a direção do local. “Nos últimos anos, a empresa se dedicou a construir e doar escolas. A gente vai escolher, no futuro, para quem vamos doar a escola. Não assumimos a administração porque nosso foco é a construção civil”, diz o diretor da Porte Engenharia.

A Santa Clara deverá ser entregue em, no máximo, dois anos. Além dela, a empresa também construiu a escola Francisco de Assis, no bairro da Cremação, e a São João Paulo II, na Pratinha. “É importante porque as crianças atendidas são carentes. Os bairros atendidos também precisam desse tipo de escola. Para nós, [o projeto social] é uma maneira de devolver para a cidade o que a cidade nos proporciona”, finaliza Ernâni.