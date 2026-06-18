Por que o CNPJ passará a ter letras em julho? Veja as novas regras da Receita Federal

A partir de julho de 2026, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passará por uma das maiores mudanças desde sua criação. A Receita Federal começará a emitir registros com letras e números, adotando um modelo alfanumérico para ampliar a capacidade de identificação de empresas e demais pessoas jurídicas no país.

A alteração foi anunciada como uma medida preventiva para garantir a continuidade do sistema. Segundo a Receita Federal, o formato atual, composto exclusivamente por números, está se aproximando do limite de combinações disponíveis, o que exige uma modernização da estrutura cadastral.

Mudança gradual

Apesar da novidade, a transição ocorrerá de forma gradual. O novo modelo será aplicado apenas às inscrições realizadas a partir da entrada em vigor da regra. Isso significa que empresas recém-abertas, novas filiais, produtores rurais, condomínios, associações e profissionais liberais que precisarem de um novo cadastro poderão receber um CNPJ com letras.

Para quem já possui um CNPJ, nada muda. Os registros atuais permanecerão válidos e continuarão funcionando normalmente em órgãos públicos, instituições financeiras, sistemas tributários e demais plataformas que utilizam o cadastro como identificação.

O que é o CNPJ alfanumérico?

O CNPJ alfanumérico é a nova versão do cadastro utilizado para identificar pessoas jurídicas no Brasil. Diferentemente do modelo atual, que utiliza apenas números, a nova estrutura combinará letras e números, mantendo o padrão de 14 caracteres.

Embora a aparência visual do documento seja semelhante à atual, a inclusão de letras amplia de forma expressiva a quantidade de registros disponíveis. A medida busca evitar o esgotamento das combinações numéricas e garantir que o sistema continue operando sem a necessidade de mudanças mais profundas nos próximos anos.

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Quando começa o novo CNPJ com letras?

A emissão de CNPJs com letras terá início em julho de 2026 e será implementada de forma gradual pela Receita Federal. A mudança não ocorrerá de uma só vez para todos os contribuintes: o órgão deverá divulgar um cronograma para definir quais segmentos, tipos de empresas ou atividades econômicas serão incluídos primeiro no novo modelo.

A adoção do CNPJ alfanumérico será feita exclusivamente para novos registros. Ou seja, empresas que forem abertas a partir do início da mudança poderão receber uma identificação formada por letras e números.

Quem vai receber um CNPJ com letras?

O novo formato será destinado apenas às novas inscrições realizadas após a entrada em vigor da regra. Entre os possíveis usuários estão empresas recém-criadas, novas filiais, produtores rurais, condomínios e profissionais liberais que precisarem de um cadastro no CNPJ.

Empresas que já possuem registro não precisarão alterar seus dados. O CNPJ atual, formado apenas por números, continuará válido e será aceito normalmente em sistemas públicos e privados. Também não será necessário que empresários ou contribuintes façam qualquer solicitação à Receita Federal, órgãos estaduais ou prefeituras para atualizar o cadastro existente.

O processo para abrir empresa vai mudar?

Não. A abertura de empresas e o pedido de inscrição no CNPJ continuarão seguindo os mesmos procedimentos já utilizados atualmente. A única alteração será no formato do número de identificação gerado pela Receita Federal, que poderá incluir letras.

Segundo o órgão, os sistemas envolvidos estarão preparados para operar com o novo modelo e integrados à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), plataforma que reúne os processos de registro e formalização de negócios no Brasil.

Empresas precisam se preparar para a mudança?

Embora a alteração não exija nenhuma ação dos donos de CNPJ já existentes, empresas que utilizam sistemas próprios ou plataformas de terceiros precisarão verificar possíveis adaptações.

Softwares de emissão de notas fiscais, bancos de dados, sistemas financeiros e ferramentas de controle tributário deverão estar preparados para reconhecer o novo padrão alfanumérico. A falta de atualização pode causar problemas operacionais, como dificuldades na emissão de documentos fiscais, falhas no relacionamento com fornecedores ou atrasos no cumprimento de obrigações tributárias.

A recomendação é que empresas, principalmente aquelas que dependem de sistemas automatizados, façam a adequação com antecedência para evitar impactos quando os novos CNPJs começarem a ser emitidos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)