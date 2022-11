Polo Joalheiro recebe 1° Seminário de Design, Ouro e Joias do Estado

"A joia do Pará no contexto amazônico" é o tema do 1° Seminário de Design, Ouro e Joias do Estado que será realizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e o Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama), no dias 1° e 2 de dezembro. A programação inédita faz parte das comemorações dos 20 anos do Programa Polo Joalheiro e do Espaço São José Liberto e vai reunir alguns dos maiores especialistas em gemas e joias do país.

A cadeia produtiva do ouro no Pará e o desafio de aliar desenvolvimento com sustentabilidade está entre os principais debates do seminário. "Outro tema muito importante que vai ser abordado é a questão da rastreabilidade da cadeia produtiva do setor joalheiro, tanto na questão do ouro e o quanto isso já é uma realidade para o setor. Vamos falar de novas tecnologias para o setor de joalheria e da arte de ourivesaria, considerando que o Programa Polo Joalheiro, na sua prática, dentre os elos da sua cadeia produtiva, temos uma prática muito viva da ourivesaria", explica a diretora executiva do Igama, Rosa Neves.

A rastreabilidade da cadeia produtiva vai trazer total transparência à toda origem do ouro, garantindo aos fabricantes de joias, ourives e demais membros da cadeia produtiva, que todo o rigor foi tomado em relação a origem, e que aquele ouro de fato vem de uma origem legalizada e sustentável.

Durante os dois dia do Seminário, serão realizadas palestras, painéis temáticos e mesas redondas que abordarão a representatividade, memória e identidade do design de joias no Pará; Desenvolvimento local e mineração do ouro no contexto amazônico; Avanços e desafio do Design de joias e suas conexões com a sustentabilidade, além de uma abordagem sobre o uso de novas tecnologias pelo setor joalheiro.