Plataforma 'Territórios Sustentáveis' será lançada neste sábado (24)

Durante o Fórum do Cacau, que acontecerá neste sábado (24), em Belém, será lançada a plataforma “Territórios Sustentáveis”, que foi desenvolvida com o objetivo de potencializar iniciativas de desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono no estado do Pará. Após o lançamento, as iniciativas que trabalham com produtores rurais e comunidades locais poderão aderir ao programa.

O lançamento ocorrerá às 18h durante o debate "viabilizando a transição para uma economia de baixo carbono: o papel de arranjos público-privado para a produção sustentável", que integra o Fórum, que ocorre no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

O desenvolvimento econômico de baixo carbono é um dos três eixos fundamentais contemplados pelo Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), instituído em junho de 2020, que possui como principal ferramenta de atuação a política dos Territórios Sustentáveis, que já desenvolveu, de forma integrada com outras instituições, o aplicativo Agrotag e que agora inova com a Plataforma do TS.

Territórios Sustentáveis pretende promover o ordenamento ambiental e fundiário, fortalecer as cadeias produtivas, criar mecanismos de acesso ao mercado e realizar um desenvolvimento social inclusivo. Serão contemplados com as jornadas de aceleração provenientes da integração na ferramenta produtores rurais, mulheres, jovens, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais (PIQCTs).

Já estão cadastradas na plataforma cinco iniciativas, 2.322 propriedades contempladas, 9.534 pessoas beneficiadas, 166.193 hectares abraçados e 3.358 hectares em recuperação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)