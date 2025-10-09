Plataforma Mulheres Inspiradoras entrega certificado para empreendedoras de impacto da Amazônia

A Plataforma Mulheres Inspiradoras, a maior comunidade de alta liderança feminina do país, encerrou, nesta quinta-feira (9), o Programa de Mentoria pré-COP30 com a entrega de certificados para 50 mulheres empreendedoras de impacto da região. Durante toda esta semana, elas participaram de mentorias, aulas e palestras, promovidas pela Plataforma, para impulsionar as ideias e negócios, parte da primeira etapa do Mulheres Inspiradoras Hub Cop30. As empreendedoras de destaque deste programa serão homenageadas no Mulheres Inspiradoras do Ano Edição Amazônia, maior premiação de liderança feminina do Brasil.

Plataforma Mulheres Inspiradoras entrega certificados Divulgação / Rodolfo Custódio Divulgação / Rodolfo Custódio Divulgação / Rodolfo Custódio Divulgação / Rodolfo Custódio Divulgação / Rodolfo Custódio

"Foi uma troca incrível tanto para as empreendedoras quanto para as mentoras. A gente fez várias mentorias em rodas e foi trocando com todas as lideranças, que vieram de vários estados brasileiros, membros da nossa comunidade. Houve mentorias em finanças, sustentabilidade, área jurídica, business, marketing, comunicação e oratória”, explicou a fundadora da plataforma, a paraense Geovana Quadros.

Vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, foi eleita presidente do Mulheres Inspiradora do Pará, na terça-feira (7), e acompanhou toda a programação esta semana. “Cada mulher tem o seu propósito, o seu projeto e a mulher tem que ter o poder de voz. O 'Mulheres Inspiradoras' está aí, para gente apoiá-las, todas, abrir mercado, ajudá-las, sempre é uma roda. E a gente escuta todas, as participantes estão super felizes, muita gente se inscreveu porque viu na internet e viu no jornal”, disse Rose Maiorana.

Plataforma Mulheres Inspiradoras encerra programa de mentoria em Belém nesta quinta-feira (9)

Geovana destacou que a classificação das propostas considera quesitos como inovação, tecnologia, sustentabilidade e impacto na sociedade. “Agora, os melhores cases vão para o palco do evento, na etapa dois, com o Mulheres Inspiradoras do Ano Amazônia, que é a maior premiação de liderança feminina no Brasil”.

A edição especial, afirmou ela, vai acontecer, no dia 9 de novembro, no Espaço Romulo Maiorana, um ambiente multiuso com estrutura completa, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. Já a etapa três, final, será dentro do hub, o maior ecossistema de mulheres na COP30 com painéis e debates sobre nova economia e agenda climática com diferentes personalidades femininas do dia 10 a 15 de novembro.

Pela primeira vez em Belém

Esta é a primeira vez que o Mulheres Inspiradoras vem a Belém. Geovana Quadros explicou que o movimento, que reúne uma plataforma de liderança feminina no Brasil, já tem 10 anos de história. “São 10 anos de história da plataforma Mulheres Inspiradoras, e esses 10 anos têm sido comemorados”, disse ela.

"Para mim, tem uma história pessoal porque eu vim daqui. Na aula sobre networking para as empreendedoras, falei sobre posicionamento estratégico, e coloquei que eu vim de uma posição muito simples em Belém do Pará e hoje eu sou referência e liderança feminina e comunidade feminina no Brasil e no mundo, com algumas premiações internacionais e acredito que é possível porque aqui tem potências incríveis, tudo que a gente precisa é de voz e um pouco mais de acesso”, afirmou a titular da plataforma.

Milena Carvalho é empreendedora na área da inovação e da bioeconomia, em Belém. Ela foi uma das participantes do programa do Mulheres Inspiradoras, esta semana, e elogiou a iniciativa. “Essa programação foi extremamente relevante porque eu já participei de vários programas de aceleração, mas esse trouxe mulheres extremamente competentes para poder compartilhar seus conhecimentos e desenvolver negócios também”, disse ela.

"Foram dias intensos, mas foram dias que trouxeram desenvolvimento. Para o meu negócio, foi extremamente relevante porque são pontos que eu preciso desenvolver e melhorar, e foi justamente nesse momento que a mentoria veio e casou perfeitamente”, afirmou Milena.