Plataforma ajuda consumidor a economizar e colocar orçamento em dia

Se você é um consumidor que gostaria de saber como sair das dívidas e equilibrar o orçamento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) oferece, em seu site (www.febraban.org.br), uma seção chamada “Meu Bolso em Dia”, com dicas de educação financeira para pessoas comuns. As lições ajudam, por exemplo, a aprender a controlar os gastos com o cartão de crédito, como sair da negativação e quitar contas atrasadas, além da importância de poupar e investir. Segundo a entidade, apenas neste ano, foram mais de três milhões de acessos a essa plataforma, que oferece diversos conteúdos interativos, como ebooks, planilhas, simuladores, entre outros.

Economia - Segundo a plataforma, para economizar, por exemplo, é preciso começar com os gastos do lar. Na hora das compras no supermercado, é recomendável fazer uma lista, para evitar escorregar em gastos impulsivos, pesquisar por melhores preços e ativar descontos nos aplicativos, quando há essa possibilidade. Atitudes como comprar frutas da época, evitar o desperdício, criar a própria horta em casa e reaproveitar sobras criando pratos criativos podem ser incorporadas à rotina, contribuindo para a economia dentro de casa.

Também é possível reduzir os gastos com água e energia. No caso da água, além de verificar e sanar vazamentos (se houver), é possível reaproveitar água da lavagem da roupa para limpar calçada, carro e regar plantas; diminuir o tempo no banho e fechar a torneira ao escovar os dentes. No caso da energia, o hábito de tirar das tomadas os equipamentos que não estão sendo utilizados; evitar que lâmpadas fiquem ligadas desnecessariamente e substituir as lâmpadas convencionais pelas de led podem trazer economia.

Poupança - A plataforma também orienta a começar a poupar imediatamente, para quem ainda não tem esse hábito. É importante começar a construir uma reserva de emergência, ainda que os recursos para isso sejam modestos no início, por ser um importante passo para garantir mais tranquilidade. Ela pode ajudar a cobrir eventuais situações inesperadas, oferecer mais segurança em relação às finanças familiares e, consequentemente, uma rotina com menos preocupações.

Dívidas - Se a situação financeira da pessoa já estiver comprometida, a primeira orientação da plataforma é listar todas as contas fixas e atrasadas e tentar renegociá-las com os credores. Ou, ainda, trocar dívidas com juros mais altos, como cheque especial e cartão de crédito, por outras opções mais baratas, com juros menores. E restringir gastos supérfluos.