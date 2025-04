Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel; Pará tem 6º maior valor do país

A Petrobras anunciou uma nova redução no preço médio do litro do diesel comercializado nas refinarias. A partir desta sexta-feira (18), o valor passará de R$ 3,55 para R$ 3,43, representando uma queda de R$ 0,12 por litro ou cerca de 3,3%. Esta é a segunda redução no preço do diesel autorizada pela estatal em 2025.

No Pará, o preço médio do diesel vendido nos postos de combustíveis chegou a R$ 6,49 na semana de 6 a 12 de abril, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Esse valor coloca o estado como o sexto mais caro do país. No mesmo período, os preços variaram de R$ 5,75 a R$ 7,55, uma diferença de mais de 30% entre o menor e o maior preço registrado.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), essa oscilação de valores impacta diretamente a economia paraense, especialmente o setor de transportes. Como o diesel é insumo essencial para o frete, o preço do combustível influencia os custos logísticos e, consequentemente, o valor de produtos e serviços consumidos pela população.

O Dieese lembra ainda que, no início de 2025, o diesel sofreu uma alta acumulada de quase 7%, o que pressionou o custo de vida. A nova redução anunciada agora pode ajudar a equilibrar esse cenário, embora os efeitos nas bombas dependam da política comercial de distribuidoras e revendedores.

Ranking dos Estados com Maiores Preços Médios do Diesel (06 a 12/04/2025)

Posição Estado Preço Médio (R$) 1º Acre 7,92 2º Roraima 6,92 3º Amazonas 6,91 4º Rondônia 6,79 5º Amapá 6,71 6º Pará 6,49 7º DF 6,41 8º RN 6,41 9º RS 6,39 10º SC 6,39

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)