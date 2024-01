Pequenas e médias empresas podem migrar para o Mercado Livre de Energia e reduzir custos

O início de 2024 traz uma mudança para as pequenas e médias empresas que utilizam energia em alta tensão, como padarias e diversos setores, cujas contas giram em torno de R$ 9 mil. A partir deste ano, esses consumidores têm a oportunidade de migrar para o Mercado Livre de Energia, um ambiente de venda que oferece a liberdade de escolher o fornecedor, discutir preço, quantidade, período de recebimento e forma de pagamento da energia.

Até o final do ano passado, essas empresas estavam vinculadas ao mercado regulado, também conhecido como mercado cativo, limitando suas opções de compra de energia à distribuidora local. Antes da abertura, somente os consumidores com uma demanda mínima de 500 kilowatts tinham acesso ao mercado livre.

"A partir de 2024, todos os consumidores conectados em alta tensão podem optar pela liberdade no mercado livre, sem a necessidade de uma demanda mínima. Basta estar conectado em alta tensão para ser elegível", destacou Daniela Alcaro, sócia da Stima Energia, em entrevista à Agência Brasil.

Entre as 200 mil unidades conectadas em alta tensão, 37 mil já desfrutam da liberdade do mercado livre, principalmente grandes fábricas de aço e vidro que migraram desde 2001. No entanto, cerca de 72 mil unidades estão interessadas na migração, e 13 mil já manifestaram a intenção de migrar, indicando uma demanda crescente para o mercado livre.

Preço da geração é conhecido no momento da compra

O mercado brasileiro de energia divide-se em Ambiente de Contratação Regulada (ACR) para consumidores cativos, e Ambiente de Contratação Livre (ACL), onde os consumidores têm a opção de escolher seus fornecedores e negociar condições diretamente. A migração para o mercado livre oferece vantagens significativas, incluindo a redução de custos com aquisição de contratos de geração de energia mais acessíveis do que os do mercado cativo.

Daniela enfatizou que a migração proporciona previsibilidade, pois o preço da geração é conhecido no momento da compra, evitando oscilações e ajustes frequentes. No início da venda de energia, o mercado regulado impulsionou a expansão da geração no Brasil, mas a migração para o mercado livre ganhou destaque devido à comparação favorável em termos de preço e flexibilidade contratual.

A administradora destacou que, em sua maioria, as energias renováveis têm preferência no mercado livre, contribuindo para um cenário mais equilibrado em termos de preço para os consumidores.