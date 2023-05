Pedágio em cidade do Pará começará a ser cobrado na próxima segunda-feira (08); saiba os preços

A cobrança de tarifas de pedágio no quilômetro 636 da BR-163, no município de Trairão, sudoeste do Pará, terá início a partir da próxima segunda-feira (08). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que isentou carros de passeios, ônibus e motos do pagamento de tributos. Com isso, apenas veículos de carga de grande porte irão ser taxados pela Tarifa Básica de Pedágio (TBP), que ficou definida em R$36,60 o eixo comercial.

A concessionária responsável pelo trecho é a Via Brasil, que também tem concessão em outra estrada: a BR-230, que liga Sinop (MT) e Miritituba (PA). O valor da taxação foi definido pela Deliberação 121/23 e é proporcional ao segmento rodoviário com melhorias concluídas pela empresa administradora. No outro trecho desse segmento, a concessionária permanece atuando para promover soluções definitivas de infraestrutura da BR-163, como pavimentação, sinalização, terraplanagem e drenagem.

VEJA MAIS

Após a publicação da ANTT, a empresa tem um prazo para informar a todos que passam pela via. A concessão da estrada em Trairão foi realizada em um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), em 2021. A Via Brasil assinou contrato para administrar a rodovia por dez anos. Nesse período, a previsão é que mais de R$ 2 bilhões sejam investidos, incluindo projetos de operação, manutenção, monitoramento, conservação, implantação de melhorias e manutenção dos serviços aos usuários.

Confira quem vai pagar pelo pedágio

Categoria do veículo Tipo de veículo Número de eixos Rodagem Multiplicador da Tarifa

Praça 3 1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1 - 2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla 2 - 3 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples 1,5 - 4 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 4 Dupla 3 - 5 Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples 2 - 6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla 4 146,40 7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla 5 183,00 8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla 6 219,60 9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 7 Dupla 7 256,20 10 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 8 Dupla 8 292,80 11 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 Simples 0,5 - 12 Ambulância, Veículos oficiais e do Corpo Diplomático - - - -