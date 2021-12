Pecuaristas têm até 31 de dezembro para vacinar o rebanho contra a Febre Aftosa

O prazo final para os pecuaristas vacinarem o rebanho contra a Febre Aftosa termina nesta sexta-feira, dia 31. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) alerta os produtores rurais para o prazo final da segunda etapa da campanha de vacinação.

A prorrogação do prazo acontece devido à falta de vacinas no estado, esse é o prazo final para que todo o rebanho paraense, com idade até 24 meses, seja imunizado.

A três dias do fim do prazo para a vacinação de bovinos e bubalinos, o Sistema de Integração Agropecuária (Siapec), disponibilizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) registra 92,12% da população animal vacinada. Um total de 9.660.379 animais bovídeos foram imunizados, ultrapassando o índice vacinal preconizado pelo Mapa, que é de pelo menos 90%.

Além de vacinar o rebanho, o produtor deve declarar a vacinação até o dia 10 de janeiro de 2022, via internet, por meio do Sistema de Integração Agropecuária (Siapec3), disponível no site da Adepará ou em qualquer escritório da Agência.

Para realizar a vacinação, o produtor deve adquirir a vacina em uma revenda cadastrada junto à Adepará. Com apenas uma dose de 2 ml, através da via subcutânea ou intramuscular, na região da tábua do pescoço (terço médio) do animal, o rebanho está imunizado.