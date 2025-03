Passageiros desesperados buscam voos alternativos após fechamento do maior aeroporto da Europa

Passageiros desesperados buscam, nesta sexta-feira (21), rotas alternativas após o cancelamento de centenas de voos de entrada e saída no aeroporto Heathrow, em Londres, o maior da Europa, devido a uma queda de energia.

O aeroporto mais movimentado da Europa permaneceu fechado durante todo o dia, depois que um grave incêndio noturno em uma subestação elétrica cortou o fornecimento de energia da instalação.

No aeroporto de Gatwick, ao sul de Londres, a voz de Talia Fokaides, de 42 anos, tremia de emoção ao explicar que teria que sair de Londres com destino a Atenas pela manhã, para ficar com a mãe, que seria submetida a uma cirurgia cardíaca aberta.

Quando descobriu que Heathrow estava fechado, correu para Gatwick, o segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, e encontrou um voo com destino a Atenas, para 12h no horário local (09h no horário de Brasília).

"Não me importo com o dinheiro, só preciso pegar um voo e estar em casa no final do dia", disse Fokaides à AFP.

"Não nos deram nenhuma informação, nos deixaram sozinhos. Não entendo como isso é possível", complementou.

Mohammed al-Laib, cidadão tunisiano que trabalha em Londres, havia planejado viajar a Dubai para se juntar à esposa, que não via há meses.

"Não sei se terei outro voo. Agora não tenho outra alternativa que não seja esperar. Me sinto impotente", disse, pessimista, enquanto caminhava em direção ao balcão de informações de Gatwick.

Cerca de 1.350 voos estavam programados para pousar ou decolar de Heathrow e seus cincos terminais nesta sexta-feira, de acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24.

Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, geralmente recebe cerca de 230 mil passageiros por dia e 83 milhões por ano.

Gatwick disse que aceitaria a aterrissagem de alguns voos com destino a Heathrow.

Outros foram desviados para aeroportos europeus como Shannon, no sudoeste da Irlanda, Frankfurt e Paris-Charles de Gaulle.

Quatro passageiros de um voo francês pareciam cansados e confusos, depois que seu longo voo da Cidade de Cabo, na África do Sul, para Heathrow aterrissou em Gatwick.

Eles deveriam viajar para Nice, mas não há voos para a cidade do sul da França partindo de Gatwick.

O grupo correu para pegar um ônibus, disse que não recebeu muitas informações sobre o que fazer.

O paquistanês Muhammad Khalil, de 28 anos, estava esperando na estação Paddington, de Londres, desde 02h30h (horário de Brasília) em busca de voos alternativos para o Paquistão.

Até o momento, não foi bem-sucedido, pois Heathrow é o principal aeroporto do Reino Unido para voos internacionais de longa distância.

"Estou tentando encontrar outro voo do aeroporto de Gatwick ou Stansted, mas não consigo", disse.

Khalil esperava se reunir com sua esposa após cinco meses, e planejava a viagem há três meses.

"Gastei uma fortuna em passagens e tudo mais. Tive que pedir um dia de folga no trabalho", disse Khalil à AFP.

"Você não pode imaginar como isso é estressante pra mim", acrescentou.

Callum Burton, de 21 anos e natural de Kent, no sul da Inglaterra, ficou preso no aeroporto de Newark, perto de Nova York, depois de visitar sua namorada em seu aniversário de 21 anos.

Ele informou à AFP, por meio de suas redes sociais, que seu voo havia sido remarcado com 15 horas de atraso, acrescentando que estava "muito cansado e decepcionado".

"Já estávamos no avião quando ficamos sabendo do incêndio", disse ele. "Estávamos no avião por uma hora" antes do voo ser cancelado, comentou.

