‘Paricá - Territórios em Ação’ inscreve projetos para desenvolvimento sustentável no Pará

Estão abertas até o dia 16, deste mês de dezembro, as inscrições para o edital do Programa Paricá - Territórios em Ação, fruto de parceria entre a Suzano, Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), USAID Brasil e Aliança Bioversity & CIAT, com foco no desenvolvimento sustentável de cinco municípios no sudeste do Pará: Abel Figueiredo, São João do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins, Rondon do Pará e Dom Eliseu.

O “Paricá - territórios em ação”, informam as empresas, é um novo programa de impacto socioambiental e quer promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia Brasileira. A iniciativa quer apoiar projetos e iniciativas que contribuam com a conservação da biodiversidade, a redução da pobreza e a promoção da diversidade e equidade.

Diretora de Meio Ambiente USAID Brasil, Catherine Hamlin afirma: “essa parceria entre PPA e Suzano é importante para nós da USAID, representa um investimento de grandes empresas que são atores de impacto e reconhecem o seu papel em apoiar o desenvolvimento sustentável da região e da Amazônia. Isso é essencial”.

Como participar

Para participar, as organizações privadas sem fins lucrativos devem ser formalizadas há, no mínimo, dois anos, com registro legal no Brasil, e estarem alinhadas às políticas da Tese de Desenvolvimento Territorial da PPA e Estratégia de Sustentabilidade da Suzano.

As propostas devem atender a um dos eixos temáticos. Eixo 1: Conservação Ambiental e Regeneração de Ecossistemas; Eixo 2: Desenvolvimento Econômico Sustentável, Inclusão Social e Redução da Pobreza; e Eixo 3: Governança Territorial Participativa.

“Não tem como lutarmos pela recuperação e manutenção da floresta, sem um cuidado e um olhar voltado para o desenvolvimento das comunidades que aqui habitam. É nossa função como sociedade promover a articulação e união de diversos atores para juntos atuarmos em prol da Amazônia”, explica Giordano Automare, gerente executivo de Desenvolvimento Social da Suzano.

Referência de desenvolvimento sustentável

Como resultado final, o Programa Paricá - Territórios em Ação quer estabelecer um modelo de desenvolvimento sustentável integrado, que possa ser usado como referência para outros parceiros e regiões do Brasil.

As inscrições seguem abertas até o dia 16 de dezembro de 2024. Mais informações, podem ser obtidas no site ppa.org.br/programa-parica.

Sobre a Suzano e a USAID

A Suzano tem 99 anos de fundada, e é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina. Os produtos da companhia estão no dia a dia das pessoas em mais de 100 países. Há desde papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. Para mais informações, acesse o site www.suzano.com.br.

A USAID é uma das principais agências de desenvolvimento internacional do mundo e um ator catalisador que impulsiona os resultados do desenvolvimento. A USAID trabalha para ajudar a melhorar vidas, construir comunidades e promover a democracia e o desenvolvimento sustentável nos países onde atua.

Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA)

A Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) é uma iniciativa de ação coletiva multissetorial para desenvolver e identificar soluções para o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade, florestas e recursos naturais da Amazônia brasileira. Criada no final de 2017, a PPA busca alavancar investimentos de impacto socioambientais positivos na Amazônia brasileira, compartilhar boas práticas e fomentar parcerias inovadoras que integrem todos os setores da sociedade. Saiba mais em ppa.org.br.