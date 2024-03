Pará tem saldo positivo de 152 empregos formais em janeiro de 2024

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou nesta sexta-feira (15) que o Brasil fechou janeiro com 180.395 empregos com carteira assinada. O número é resultado de 2.067.817 admissões e 1.887.422 desligamentos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O Pará registrou saldo positivo de somente 152 empregos com carteira assinada em janeiro de 2024, de acordo com dados do Novo Caged divulgados nesta sexta-feira (15), pelo MTE. No mês de janeiro, foram registradas 8.950 admissões e 8.798 demissões.

A região Norte, em janeiro, registrou o total de 93.486 admissões, 89.190 desligamentos, registrando o saldo de 4.296 empregos formais pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Na região, considerando os cinco principais segmentos econômicos, o setor de Serviços liderou em saldo positivo, com 3. 560 postos; seguido pelo segmento da Indústria (saldo positivo de 1.649 postos). A Agropecuária teve saldo positivo de 43 postos formais, e os setores da Construção e Comércio ficam com saldo negativo, respectivamente, de 594 e 362.

Já no Pará, dos cinco principais setores econômicos, somente dois apresentaram saldo positivo de empregos formais. O setor de Serviços liderou as contratações, em janeiro, com 5.529 admissões contra 5.111 desligamentos, e o saldo positivo de 418 empregos; e o setor da Agropecuária, que teve 71 admissões, 57 desligamentos e o saldo de 14 postos. Tiveram saldo negativo os segmentos do Comércio (- 143), Construção (-73) e o da Indústria (- 61).