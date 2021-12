Pará tem saldo de 2.600 empregos gerado em outubro, com destaque para o setor de serviços

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA) informa que em 2021, entre janeiro e outubro, o saldo de empregos gerados em território paraense foi de 68.697 novos postos, o maior índice entre os estados do Norte. O estudo foi elaborado com base em informações oficiais do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, que leva em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais.

Segundo o Dieese-PA, a movimentação do emprego formal no setor de comércio no Pará em outubro deste ano mostra saldo positivo de empregos no comparativo entre admitidos e desligados. O departamento aponta que nesse mês foram feitas 34.773 admissões contra 32.117 desligamentos, e saldo de 2.656 postos de trabalhos.

O levantamento mostra que os dados são melhores que os registrados em outubro do ano passado, haja vista que naquele período foram feitas 33.589 admissões, contra 23.822 desligamentos, gerando saldo positivo de 9.767 postos de trabalhos.

Em outubro deste ano, Amazonas aparece em segundo lugar no ranking da região Norte, com a geração de 2.099 postos. Em seguida, vem Tocantins, com 1.653 postos; Rondônia, com 512 postos, Acre, com 1.027 postos e Rondônia, com a geração de 920 postos. Os dois últimos lugares ficaram por conta dos estados de Roraima, com saldo de 474 postos, e Amapá, o único com saldo negativo: -95 (com 2.606 pessoas desligadas e 2.511 admitidas).

O Dieese-PA mostra, também, que no comparativo entre admitidos e desligados entre os meses de janeiro e outubro de 2021, houve saldo positivo de empregos formais na flutuação dos postos de trabalho no setor de comércio no Pará.

No decorrer dos dez meses, foram feitas 337.833 admissões este ano, contra 269.136 desligamentos, resultando em um saldo de 68.697 postos de trabalhos gerados. Em 2020, o resultado foi menos animador: foram realizadas 251.372 admissões, contra 219.544 desligamentos, resultando em um saldo de 31.828 postos de trabalhos.

Região Norte durante o ano

Atrás do Pará, segundo estado da região que mais gerou empregos este ano foi o Amazonas, com 32.041 postos de trabalhos, seguido de Tocantins, com 15.444 postos, Rondônia, com 12.933 postos, Acre, com 7.261 postos, Roraima, com 4.437 postos e o estado do Amapá, com 4.076 vagas.

Ainda de acordo com as análises do Dieese-PA, entre os meses de janeiro e outubro de 2021, no setor de serviços de toda a Região Norte, foram feitas 122.866 admissões contra 101.082 desligamentos, gerando um saldo positivo de 21.784 postos de trabalhos.