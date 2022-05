Pará tem pequena alta na taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano

A taxa de desocupação no Pará registrou pequena variação em comparação com o 4° trimestre de 2021. De 11%, a porcentagem subiu para 12,2% nos primeiros três meses do ano, segundo os dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio Contínua Trimestral, divulgada hoje (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com os atuais índices, o Pará ocupa a 14° posição entre os demais estados do país com as maiores altas. Bahia (17,6%), Pernambuco (17,0%), Rio de Janeiro (14,9%) e Sergipe (14,9%) lideram no ranking.

De acordo com os dados da pesquisa, o 1° trimestre deste ano foi o terceiro em dois anos com a maior alta da taxa de desocupação, ficando atrás apenas para o 1° e 2° trimestre de 2021, em que as taxas eram 13,9% e 13,5%, respectivamente.

Quanto a taxa de participação na força do trabalho, o Pará sofreu uma pequena variação, passando de 60,7% no 4º trimestre de 2021 para 60,4% no 1º trimestre de 2022, o que coloca o Estado no 14º lugar entre as demais unidades federativas, em contrapartida com Distrito Federal (69,0%), São Paulo (67,0%) e Santa Catarina (66,9%) com as taxas mais altas e do outro lado Maranhão (49,1%), Ceará (50,9%) e Alagoas (51,0%) com as variações mais baixas.

Já em comparação com o mesmo período de 2021, o Pará apresentou variação de 3,7 ponto porcentual, indo de 56,7% no primeiro trimestre de 2021 para 60,4% no primeiro trimestre de 2022.

No nível de ocupação, o Estado passou de 54,0% no 4º trimestre de 2021 para 53,0% no 1º trimestre de 2022, alcançando a 15° posição na tabela dos demais estados brasileiros.

No âmbito nacional, a pesquisa mostra que a taxa de desocupação do Brasil no 1° trimestre de 2021 foi de 11,1%, se mantendo estável em relação ao trimestre de 2021 (11,1%) e caindo 3,8 pontos percentual frente ao mesmo trimestre de 2021 (14,9%). Já a taxa de desocupação por sexo foi de 9,1% para os homens e 13,7% para as mulheres no 1° trimestre de 2022. A taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional para os brancos (8,9%) e acima para os pretos (13,3%) e pardos (12,9%).

