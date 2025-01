Pará tem maior número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família do Norte; pagamento começa hoje

A partir desta segunda (20/01), o primeiro repasse do Bolsa Família de 2025 começa a ser pago para as 20,4 milhões de famílias atendidas pelo programa do governo federal. O pagamento vai até 31 deste mês. Segundo dados da Secretaria de Comunicação Social, o Pará é o estado da região Norte e da Amazônia Legal com o maior número de famílias contempladas em janeiro. São 1.356.338 de grupos familiares. Atrás do Pará, no Norte, fica o Amazonas, com 653 mil famílias que vão receber o benefício social. Na Amazônia Legal, é o Maranhão o segundo estado com mais contemplados - 1,2 milhão de famílias.

A região Norte tem o maior valor médio de benefício do país e é a terceira região do Brasil com mais famílias contempladas. São 2,63 milhões de grupos familiares que vão receber R$ 707,30 em média. O valor médio do benefício é de R$ 673,62. Com 5.570 municípios favorecidos, o total de investimento do governo Lula chega a R$ 13,8 bilhões na primeira parcela deste ano.

Benefícios adicionais

O cronograma de pagamentos leva em conta o final do Número de Identificação Social (NIS) e segue até 31 de janeiro. Segundo o governo federal, dentro dos benefícios adicionais incluídos a partir da renovação do programa em 2023, 9,1 milhões de crianças de 0 a 6 anos recebem o Benefício Primeira Infância. Ele é um adicional de R$ 150 repassado a cada integrante do núcleo familiar dos beneficiários nessa faixa etária.

Além disso, há outros três benefícios. Todos são de R$ 50 adicionais. Eles são voltados para 1 milhão de gestantes, 381 mil nutrizes (em fase de amamentação) e 14,7 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

Estado nordestino tem maior número de atendidos

Na divisão por estados brasileiros, a Bahia concentra o maior número de famílias atendidas em janeiro de 2025. São 2,46 milhões. Na sequência aparecem São Paulo (2,44 milhões de famílias), Rio de Janeiro (1,58 milhão), Pernambuco (1,57 milhão) e Ceará (1,45 milhão).

Público prioritário

Entre os contemplados de janeiro, 83% são mulheres. No público prioritário do programa, há 239 mil famílias com pessoas indígenas; 277 mil com quilombolas; 378 mil são famílias com pessoas catadoras de material reciclável. Outras 236 mil famílias são pessoas em situação de rua.

Cidade nortista tem maior valor médio do benefício do país

O município de Uiramutã, em Roraima, com 2.276 famílias atendidas, é o que tem o maior registro: R$ 1.020. Na sequência aparecem Campinápolis (MT), com R$ 920, Santo Antônio do Icá (AM), com R$ 894, Jordão (AC), com R$ 884 e Santa Rosa do Purus (AC), com R$ 883.

Nordeste é a região mais contemplada

Na divisão por regiões, a maior quantidade de famílias contempladas está no Nordeste, com 9,3 milhões, a partir de um repasse de R$ 6,2 bilhões. Em seguida aparecem a região Sudeste, com 5,9 milhões de beneficiários, a Norte (2,6 milhões), Sul (1,4 milhão) e Centro-Oeste (1,1 milhão).

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2025

NIS final - Dia

1 20/01 (seg)

2 21/01 (ter)

3 22/01 (qua)

4 2301 (qui)

5 24/01 (sex)

6 27/01 (seg)

7 28/01 (ter)

8 29/01 (qua)

9 30/01 (qui)

0 31/01 (sex)