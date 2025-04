Pará tem crescimento na produção de cana-de-açúcar, aponta boletim da Conab

Em boletim divulgado nesta quinta-feira (17), dados levantados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam que a produção de cana-de-açúcar na safra de 2024/25 totalizou 1,3 milhão de toneladas no Pará, o que representa um aumento de 2,8% em relação à safra de 2023/24, que produziu 1,2 milhão de toneladas. O estado teve a segunda maior produção da região Norte, ficando atrás apenas do Tocantins, com 2,3 milhões de toneladas na última safra.

A produtividade no Pará também apresentou crescimento. Com um aumento de 3,7%, a safra teve uma projeção de 78.511 quilos por hectare. A área de produção, entretanto, teve uma redução de 0,9% no estado. A safra de 2023/24 totalizou 16,9 mil hectares, enquanto a de 2024/25 atingiu 16,7 mil hectares. Apesar da instabilidade climática que prejudicou a produção em outros estados do país, o Pará obteve um rendimento médio superior ao da safra anterior.

Nacionalmente, essa é a segunda maior quantidade colhida na série histórica da Conab. Na região Norte, a colheita foi estimada em 4 milhões de toneladas. A área e a produtividade registraram elevações de 1,4% e 1,1%, respectivamente, em relação ao ciclo anterior. Foi a única região que apresentou crescimento no total de cana-de-açúcar colhida. A região Centro-Oeste manteve estabilidade, enquanto o Sul e o Sudeste — principal produtor do Brasil — registraram quedas de 13,2% e 6,3%, respectivamente.

Subprodutos

A produção de açúcar no país totalizou 44,1 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 3,4%, devido à diminuição do volume de cana colhido nacionalmente. A região Norte responde por apenas 0,2% da produção nacional de açúcar, com cerca de 76,7 mil toneladas.

A produção de etanol a partir da cana-de-açúcar teve uma redução de 1,1% no cenário nacional, mas a produção paraense cresceu 1,1% em comparação à safra de 2023/24. As regiões Norte e Nordeste vêm mantendo seu potencial produtivo de cana-de-açúcar nos últimos dois anos e, juntas, representam 6% da produção nacional de etanol.

Sistema de colheita

A região Norte é a única do país em que a colheita é 100% mecanizada desde a safra 2016/17. O único outro estado fora da região que não realiza colheita manual é o Mato Grosso. No cenário nacional, 92,4% das colheitas de cana-de-açúcar são feitas por máquinas. O Nordeste é a região com maior concentração de colheita manual, com 73%, sendo Pernambuco o estado com o maior índice de colheita manual do Brasil, com 93,7%.