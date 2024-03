Pará tem concursos abertos para todos os níveis de escolaridade

O Pará tem concursos públicos com inscrições já abertas em níveis municipais e federais, e outros certames em fase de organização, com expectativa de lançamento do edital. Confira.

A prefeitura municipal de Castanhal, no nordeste paraense, tem três editais com inscrições abertas. O município publicou, por exemplo, o edital do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com 476 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos de Níveis Fundamental, Médio e Superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 1.412,00 até R$ 1.920,79 (mais vantagens do cargo. As inscrições podem ser feitas até 30 de abril de 2024, no site da banca organizadora, Cetap.

Conforme o edital, as taxas variam: nível fundamental incompleto (R$ 66,00), nível fundamental completo (R$ 66,00), nível médio completo (R$ 73,00), nível superior completo (R$ 89,00). O edital informa que as provas objetivas devem ser aplicadas em 23 de junho de 2024.

A prefeitura de Castanhal inscreve ainda para mais dois concursos: concurso ISS Castanhal e o da Sesma. Os dois certames têm inscrições até o dia 30 de abril. Par o ISS Castanhal, são ofertadas cinco vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para auditor fiscal de receitas municipais. As provas objetivas estão previstas para o próximo dia 9 de junho. A inscrição é pelo site da banca Cetap, no valor de R$ 89,00. O salário inicial é de R$ 1.412,00; R$ 1.412,00; e R$ 2.541,60.

Para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal (Sesma), há 200 vagas para cargos de Nível Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio Completo e Médio Técnico, e Nível Superior, com os salários variando entre R$ 1.412,00 e R$ . Os cargos variam, entre outros, desde maqueiro e servente (nível fundamental incompleto); auxiliar de administração e eletricista (nível fundamental completo); agente administrativo e motorista (nível médio); técnico de enfermagem e técnico em radiologia (nível técnico); e assistente social, enfermeiro, engenheiro sanitário, farmacêutico (nível superior).

UFPA e UFRA

A Universidade Federal do Pará inscreve até o dia 20 do mês de abil para uma única vaga na função de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para lotação no Campus de Bragança. O salário é de R$ 10.481,64. A vaga é para a disciplina de Linguística e Ensino-Aprendizagem em Língua Inglesa.

A UFPA também anunciou o edital 82/2024 para concurso de Professor Auxiliar, com graduação em medicina. O cargo tem remuneração de até R$ 6.356,02, e as inscrições devem ser feitas até o dia 19 de abril. O edital informa que a remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de graduação será de R$ 3.412,63. Caso o candidato aprovado tenha título de especialista, a remuneração será de R$ 3.924,53; título de mestre, será de R$ 4.692,37 e título de doutor, será de R$ 6.356,02.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) divulgou a abertura de concurso público para professor efetivo do magistério superior desta instituição (Edital 01/2024). As inscrições seguem até o dia 28 de março. São 13 vagas para professor adjunto, distribuídas nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Tomé-Açú e Parauapebas.

Concursos previstos

A Prefeitura de São Domingos do Capim, município do nordeste paraense, anunciou a contratação da banca organizadora do mais novo concurso municipal. De acordo com o Diário Oficial da União, a banca contratada foi o Instituto Bezerra Nelson. A empresa será responsável pela organização e realização do certame. A expectativa agora é com o lançamento do edital, com o quantitativo de cargos e vagas.