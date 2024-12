Pará registra saldo positivo de contratações e soma mais de 50 mil novas vagas no ano

O Pará encerrou o mês de novembro de 2024 com um saldo positivo de empregos gerados. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o saldo foi de 50.072 postos de trabalho. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.

No total, foram 454.295 admissões contra 404.223 desligamentos efetivados no Estado. Somente em novembro, o saldo foi de 1.301 postos de trabalho, frente a 36.330 admissões e 35.029 desligamentos. O estoque de empregos formais no Estado, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 998.609 no ano.

O setor com maior saldo de empregos no Estado no último mês foi o de serviços, com 19.586 novas contratações; seguido do comércio, com 14.629 novos postos; construção, 11.283; e indústria, com 6.139. Apenas o setor da agropecuária registrou retração e um saldo negativo de 1.560 demissões superiores às contratações. No saldo total de contratações no acumulado do ano, a maioria das vagas foram ocupadas por homens, com 29.348 admissões masculinas contra 20.724 femininas no Pará.

Somente em Belém, foi registrado um saldo de 16.161 no acumulado do ano, formando um estoque de 300.435 vínculos ativos. No mês de novembro, foram 9.810 admissões e 8.498 desligamentos.

Em nível nacional, foram criados 106.625 postos de trabalho com carteira assinada no último mês, e 2.224.102 vagas no acumulado do ano. Na divisão por ramos de atividade, o comércio liderou com a abertura de 94.572 postos. No setor de serviços foram 67.717 postos a mais. Já na construção civil, o nível de emprego diminuiu, com o fechamento de 30.091 postos, assim como na agropecuária, que registrou 18.887 vagas de trabalho a menos.

Por regiões, o destaque foi a região Sudeste, com 53.677 novas vagas abertas, seguido pelo Nordeste, com 25.557 postos. Na sequência, o Sul registra com 24.952 postos. O Norte abriu 7.274 postos de trabalho. Já o Centro-Oeste fechou 7.960 vagas formais no mês passado.

Por unidades da federação, 21 das 27 registraram saldo positivo, em termos absolutos. Os destaques na criação de empregos foram São Paulo (38.562), Rio de Janeiro (13.810) e Rio Grande do Sul (11.865). Os estados com os números mais altos de fechamento de vagas foram Mato Grosso (7.852), Goiás (3.145) e Piauí (1.378).