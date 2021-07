Pará registra saldo positivo com 7 mil postos de trabalho no setor industrial

Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o setor industrial manteve saldo positivo na geração de empregos formais. O bom desempenho foi pontuado através de um novo estudo divulgado na última segunda-feira (19), pelo Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A posição paraense também gerou destaque na região Norte nos últimos 12 meses. As informações são da Agência Pará.

Segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério, que considera as ocupações com carteira assinada na iniciativa privada, no mês de maio, em todo o estado, foram realizadas 3.764 admissões contra 2.543 desligamentos, possibilitando um saldo de 1.221 postos de trabalhos só no setor da indústria. Já em maio de 2020, a situação foi inversa com 1.944 admissões, contra 2.275 desligamentos com a perda de 331 postos de trabalhos em todo o Pará

O levantamento indica ainda crescimento do emprego formal no setor nos cinco primeiros meses deste ano. Entre janeiro e maio, foram feitas 16.734 admissões, contra 14.804 desligamentos, com a geração de 1.930 postos de trabalhos.

O titular da Seaster, Inocencio Gasparim enfatiza que os resultados estão relacionados às políticas de retomada da economia desenvolvidas pelo Governo do Pará, além da atração de recursos e da abertura de novos mercados. “O Estado do Pará é o sexto em geração de empregos formais: só nos primeiros cinco meses já registramos mais de 26 mil contratações. Tivemos destaque no comércio, na construção civil e, desta vez, na indústria. É importante ressaltar que o Governo do Estado concedeu 90% de isenção de ICMS a todo o setor de transformação aqui no Estado, como todas essas empresas garantem 75% de redução de Imposto de Renda, elas têm todo o incentivo para continuar produzindo. Com a execução do plano de vacinação, a continuidade de obras públicas e a injeção na economia, o Pará seguirá mantendo os resultados positivos, sempre olhando com cautela para esse processo de retomada econômica", pontuou o secretário.

Ainda de acordo com o balanço efetuado pelo DIEESE/PA, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses foram feitas, em todo o Pará, 56.143 admissões contra 48.691 desligamentos, com a geração de 7.452 postos de trabalhos.

Setor industrial

Através do Projeto ‘Na Fábrica’, o Governo do Pará tem visitado unidades fabris a fim de proporcionar uma interação direta entre a base produtiva e o Governo estadual, conhecendo e entendendo a estrutura produtiva e de competitividade de cada uma, criando, posteriormente, um canal de relacionamento para que as políticas públicas sejam efetivadas.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando Gomes Junior, informou que o projeto já possui 149 empresas incentivadas em todo o Estado do Pará, com benefícios na isenção de ICMS para indústrias que trabalham os conceitos de sustentabilidade, bioeconomia e que possuem planos de ampliação de suas capacidades de produção, gerando emprego e renda em todas as regiões do Estado.

“É esse tipo de estratégia que beneficia a cadeia produtiva com a verticalização dos produtos em nosso Estado e escoamento do comércio para o mercado interno e para o mercado internacional. É por essa e outras estratégias de choque de gestão que estamos vendo a melhoria nos resultados da indústria, do agronegócio e o aumento dos empregos formais no Pará", afirma o secretário da Sedeme.