Pará registra redução de 0,39% em emplacamentos de veículos em julho, aponta Fenabrave

O emplacamento de veículos no Pará registrou redução de 0,39% no mês de julho deste ano, com o total de 12.153 automóveis vendidos, em comparação com o último mês de junho, quando foram 12.201 emplacamentos, conforme aponta os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No entanto, o comparativo com o mesmo período do ano passado, em que foram 9.459 veículos vendidos no Estado, evidencia o saldo positivo e o crescimento de 28,49% nas vendas em 2023. O maior reajuste de julho entre os veículos, quando comparado ao mês anterior, foi no segmento de ônibus, com aumento de 367,74% nas vendas, passando de 31 para 145 automóveis.

Ainda nas variações positivas, estão os segmentos de auto (+33,88%), implementos rodoviários (+5,56) e comercial leve (+5,29%).

Por outro lado, o relatório da Fenabrave também apontou queda de 9,84% no emplacamento de motos no último mês, passando de 8.936 para 8.115 motocicletas vendidas, e também de caminhões, com redução de 4,11%, tendo sido vendidos 210 automóveis em julho e 219 em junho.

Em relação ao mês de julho de 2022, os dados apontam uma variação positiva nos segmentos de auto (26,20%), comercial leve (9,64%), ônibus (271,79%) e motocicleta (33,40%). Ainda de acordo com a Fenabrave, a retração foi registrada nos segmentos de caminhão (0,47%) e implemento rodoviário (10,24%).

Emplacamento de veículos no Pará

Julho/2023: 12.153

Junho/2023: 12.201

Variação: - 0,39%

Julho 2022: 9.459

variação: + 28,49%

Desempenho dos segmentos em julho/2023 (na comparação com julho/2022):

Motocicletas (33,40%)

Caminhões (-0,47%)

Ônibus (271,79%)

Automóveis (26,20%)

Comerciais leves (9,64)

Implemento rodoviário (-10,24%)

Fonte: Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave)