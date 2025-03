Pará registra maior abertura de empresas dos últimos cinco anos no início de 2025

Nos dois primeiros meses e meio de 2025, o Pará bateu recorde na abertura de empresas: foram 24.625 novos registros entre 1º de janeiro e 20 de março, o maior volume dos últimos cinco anos. O número representa um crescimento de 34% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram abertas 18.365 empresas, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa).

O salto expressivo é liderado por Belém, com 6.257 novas empresas abertas no período. Na sequência, aparecem Ananindeua (2.376), Parauapebas (1.374), Santarém (1.348) e Marabá (1.227). O relatório aponta que a maioria das empresas criadas são Microempreendedores Individuais (MEI), que somaram 18.696 novos registros — mais de 75% do total.

Comércio varejista de vestuário e acessórios foi o setor que mais impulsionou o referido avanço (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Os setores que mais impulsionaram esse avanço são o comércio varejista de vestuário e acessórios (1.194 registros), a promoção de vendas (1.038), serviços de beleza como cabeleireiros e manicures (796), serviços de malote (708) e restaurantes (571). Entre os MEIs, esses segmentos também lideram com destaque, reforçando a tendência de negócios de baixo custo inicial e foco no consumo local.

Desde 2021, o volume de novas empresas no mesmo recorte temporal oscilava entre 17 mil e 21 mil, mas nunca ultrapassou a barreira das 21 mil até este ano. Em 2023, por exemplo, foram 17.958 registros; em 2022, 19.066; e em 2021, 20.905.

O número de fechamentos no mesmo período de 2025 (5.970) ficou abaixo do registrado em 2024 (6.436), contribuindo para um saldo positivo mais robusto na economia paraense.

COP 30 é ambiente favorável, diz presidente da Jucepa

Para o presidente da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Filipe Meireles, o aumento expressivo na abertura de empresas em 2025 tem relação direta com o cenário econômico gerado pela 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro deste ano, está aquecendo a economia paraense, impulsionando empreendedores a formalizarem seus negócios para atender à crescente demanda por produtos e serviços.

Filipe Meireles, presidente da Jucepa (Divulgação)

Ele também destaca o papel das ações do governo estadual no estímulo ao empreendedorismo.

“Temos adotado uma série de medidas para incentivar o ambiente de negócios, como a ampliação do crédito para pequenos e médios empreendedores, programas de capacitação e atração de investimentos”, avalia.

A Jucepa acrescenta que tem apostado na modernização tecnológica para manter o ritmo de crescimento. “Um dos principais avanços foi a implantação de inteligência artificial na análise dos processos de abertura de empresas, permitindo maior agilidade”, comenta. Filipe lembra ainda da viabilidade automática implantada em Belém, que reduziu o tempo médio de abertura de empresas de sete dias para 48 horas, e afirma que a intenção é expandir a tecnologia para outros municípios do interior do estado.

Outro fator relevante é o protagonismo dos microempreendedores individuais. “Os MEIs representam uma parcela significativa das novas empresas no Pará. Isso demonstra a força do empreendedorismo local e a busca da população por alternativas formais de geração de renda”, analisa. A meta, segundo ele, é incentivar a migração desses negócios para portes maiores. “Nosso objetivo é criar condições para que esses empreendedores possam crescer e migrar para outras categorias empresariais, como ME [microempresa] e EPP [empresa de pequeno porte]”, pontua.

Sebrae integra rede de apoio aos empreendedores

Segundo Igo Silva, gerente da agência metropolitana do Sebrae no Pará, o ambiente favorável se complementa com uma rede de apoio estruturada: “Não só o Sebrae, mas os pontos de atendimento, salas do empreendedor, toda a rede de instituições que desenvolvem abertura de negócio aqui na região”.

Igo Silva, gerente da agência metropolitana do Sebrae no Pará (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Além da motivação, o gerente destaca os benefícios da formalização. “Você ter o seu CNPJ, eu acho que é o maior contributivo. Sem pagar nada pelo processo de abertura, ele é feito todo online, de maneira desburocratizada, pelo site do Governo Federal, de forma segura”. Com isso, explica, o empreendedor pode emitir nota fiscal, acessar crédito, benefícios previdenciários e até testar uma ideia de negócio: “A pessoa que identificou uma possibilidade de mercado e que precisa fazer um teste, prototipar uma solução, pode utilizar o CNPJ do MEI para rodar essa ideia”.

A formalização, segundo ele, também tem impacto direto na economia local.

“A gente tem um volume de negócios circulando na cidade, entre empreendedores, entre empresas. Tudo que desenvolve o MEI gera uma oportunidade muito interessante para o mercado, de crescimento das pessoas e do ecossistema de negócio”, analisa.

Para quem está começando, o Sebrae oferece orientações presenciais e digitais. “Quem quiser vir pode procurar uma das agências do Sebrae ou as salas do empreendedor que estão em praticamente todos os municípios do estado. Basta estar com as informações pessoais e o acesso à senha gov, e já sai com o CNPJ na mão, sem pagar nada”, recomenda.

📊 Abertura de Empresas no Pará (jan a 20 de mar)

EMPRESAS ABERTAS

2025: 24.625

2024: 18.365

2023: 17.958

2022: 19.066

2021: 20.905

EMPRESAS FECHADAS

2025: 5.970

2024: 6.436

2023: 3.146

2022: 6.848

2021: 6.564

SALDO POSITIVO (Abertas - Fechadas)

2025: +18.655

2024: +11.929

2023: +14.812

2022: +12.218

2021: +14.341

TOP 5 MUNICÍPIOS EM 2025

1. Belém – 6.257 empresas

2. Ananindeua – 2.376

3. Parauapebas – 1.374

4. Santarém – 1.348

5. Marabá – 1.227

ATIVIDADES MAIS FREQUENTES (2025)

Comércio de vestuário e acessórios 👗

Promoção de vendas 🛒

Salões de beleza (cabeleireiros, manicures) ✂️

Serviços de malote 📦

Restaurantes e similares 🍽️