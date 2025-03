Pará registra em 2024 aumento de 80% nos afastamentos do trabalho por transtornos mentais

No período de 2021 a 2024, o número de trabalhadores no Pará que foram afastados do trabalho por questões de saúde mental aumentou consideravelmente. De 2023 para 2024, o aumento foi de 80,28% atingindo no ano passado 5.441 afastamentos. Em 2023, o total de trabalhadores paraenses nessa situação foi de 3.018.



Esses números consideram as 10 primeiras doenças que mais geraram benefícios concedidos pelo Ministério da Previdência, que registrou em 2024 no Brasil o maior percentual de afastamentos desde 2014. Foram 472.328 licenças médicas concedidas em todo o país devido a transtornos mentais. Na região Norte, o Pará é o estado que tem apresentado a maior taxa de afastamento por esse motivo.



Proporcionalmente falando, o Amazonas também apresentou aumento no número de licenças, porém em uma escala menor que o Pará. Em 2023, foram 1.448 licenças concedidas, enquanto em 2024, o número chegou a 2.257 afastamentos, representando um aumento de aproximadamente 56%.



“O crescimento de 80% em relação a 2023 aponta para uma escalada significativa no adoecimento dos trabalhadores, o que pode estar relacionado a diversos fatores, como condições de trabalho, sobrecarga, falta de políticas efetivas de saúde ocupacional e aspectos psicossociais”, afirmou Iza Reis, Conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Empresária e Mentora de Carreira.

Nesse contexto, Iza destacou as especificidades regionais que caracterizam a economia local, estruturada por setores de alta demanda física e mental, como mineração, indústria e comércio. “O aumento expressivo dos afastamentos pode ser um indicativo de que o mercado de trabalho precise repensar suas práticas de gestão de pessoas, investindo mais em qualidade de vida, saúde mental, segurança e suporte adequado para os trabalhadores”, avaliou a executiva.

Assim como no Brasil, os números do Pará apontam que a principal causa dos afastamentos são os transtornos de ansiedade seguidos de casos que relatam depressão. Os afastamentos também atingem mais as mulheres que os homens. No Pará, em 2024, dos 5.792 benefícios concedidos, incluindo a lista completa das doenças, 3.611 são para as mulheres e 2.181, homens.

“O dado de que a maioria dos afastamentos em 2024 é de mulheres reforça um alerta específico: o impacto desproporcional das condições de trabalho sobre elas. Isso pode estar ligado a fatores como a dupla jornada (trabalho e responsabilidades domésticas), ambientes organizacionais menos inclusivos, assédio ou discriminação de gênero, além de uma maior incidência de transtornos emocionais e psicossomáticos”, explicou Iza.

Ela afirmou que o cenário exige ações urgentes por parte das empresas e do poder público para evitar que o problema se agrave. “Programas de bem-estar, flexibilização de jornada, maior suporte psicológico e um ambiente de trabalho mais humanizado podem ser estratégias eficazes para mitigar esse avanço alarmante”, completou.

Em 2019, estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. O relatório global World Mental Health Day 2024, divulgado no ano passado, colocou o país na quarta colocação na lista de países com maior nível de estresse. Segundo os dados da Previdência Social, divulgados neste ano, o item outros transtornos ansiosos é o principal motivo que leva trabalhadores a se licenciarem do trabalho quando se trata de saúde mental.

No Pará, entre 2021 e 2024, foram concedidas 4.980 licenças médicas motivadas por outros transtornos de ansiedade, que abrangem Transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno do pânico e fobias. De 2023 para 2024 a taxa de afastamentos motivados por outros transtornos de ansiedade atingiu um aumento de 86,78%. Em segundo lugar na relação das 10 doenças que mais geram afastamento estão episódios depressivos, seguido por transtorno afetivo bipolar (3o), transtorno depressivo recorrente (4o) e reações ao estresse e transtorno de adaptação (5o).

Afastamentos no Pará (2021 a 2024)

Ano 2021 - 2.012 afastamentos

Ano 2022 - 2.229 afastamentos (aumento de 8,75%)

Ano 2023 - 3.018 afastamentos (aumento de 37,93%)

Ano 2024 - 5.441 afastamentos (aumento de 80,28%)

Doenças mais frequentes

2021

Outros transtornos ansiosos: 691

Episódios depressivos: 500

Transtorno afetivo bipolar: 222

Transtorno depressivo recorrente: 187

Reações ao stress grave e transtorno de adaptação: 132

Esquizofrenia: 104

Psicose não-orgânica NE: 61

Transtorno mental e comportamental múltiplo devido ao uso de outras substâncias psicoativas: 59

Outros transtornos mentais devido a lesão e disfunção cerebral e a doença física: 28

Transtornos esquizoafetivos: 28

2022

Outros transtornos ansiosos: 816

Episódios depressivos: 574

Transtorno afetivo bipolar: 229

Transtorno depressivo recorrente: 160

Reações ao stress grave e transtorno de adaptação: 129

Esquizofrenia: 101

Psicose não-orgânica NE: 69

Transtorno mental e comportamental múltiplo devido ao uso de outras substâncias psicoativas: 56

Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool: 30

Transtornos psicóticos agudos e transitórios: 24

2023

Outros transtornos ansiosos: 1.211

Episódios depressivos: 699

Transtorno afetivo bipolar: 367

Transtorno depressivo recorrente: 205

Reações ao stress grave e transtorno de adaptação: 186

Esquizofrenia: 136

Psicose não-orgânica NE: 82

Transtorno mental e comportamental múltiplo devido ao uso de outras substâncias psicoativas: 67

Transtornos esquizoafetivos: 33

Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool: 32

2024

Outros transtornos ansiosos: 2.262

Episódios depressivos: 1.286

Transtorno afetivo bipolar: 655

Transtorno depressivo recorrente: 323

Reações ao stress grave e transtorno de adaptação: 304

Esquizofrenia: 234

Transtorno mental e comportamental múltiplo devido ao uso de outras substâncias psicoativas: 139

Psicose não-orgânica NE: 134

Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool: 55

Transtornos específicos da personalidade: 49



Fonte: Ministério da Previdência

Obs: Números consideram as 10 primeiras doenças mais citadas