Pará registra crescimento de 35% em empregos formais para mulheres

De janeiro a dezembro de 2023, o Pará registrou o total de 448.422 admissões e 403.571 desligamentos. Um saldo positivo de 44.851 postos de trabalhos. O estudo também evidencia que as mulheres mais jovens, entre 18 e 24 anos, tiveram as maiores oportunidades (72%).

Os dados foram divulgados, nesta sexta-feira (1º), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará), com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O Dieese aponta que, de janeiro a dezembro de 2023, considerando somente a mão de obra formal feminina, foram feitas no Pará um total de 137.499 admissões femininas, contra 121.660 demissões de mulheres. Um saldo positivo de 15.839 postos de trabalhos formais femininos.

Setores com maior empregabilidade

O setor de Serviços gerou o maior número de empregos formais femininos (7.738 postos de trabalhos); seguido do Comércio (3.656 postos de trabalhos), e da Indústria (2.047 postos de trabalhos). Em 2023, juntos esses três setores responderam por mais de 90% da movimentação de emprego formal feminino no Pará.

"Como observado, a participação da mão-de-obra feminina tanto nas admissões, quanto nos desligamentos no Pará, no ano 2023, foi de cerca de 30%. Já em relação ao saldo total de postos de trabalhos, a representação feminina foi de 35,3%”, explica o supervisor técnico do Dieese, Everson Costa.

Jovens tiveram maiores oportunidades (72%)

O estudo evidencia, por exemplo, que em 2023, entre admitidas e desligadas, a faixa de idade de 18 a 24 anos foi a que registrou o maior saldo positivo na geração de empregos formais femininos, com 11.472 postos de trabalhos, representando cerca de 72,4% de todo o saldo registrado no estado.

Quanto à escolaridade das mulheres, a pesquisa aponta um maior saldo positivo na geração de empregos para as mulheres com o ensino médio completo, alcançando a geração de 12.509 postos de trabalho, isto é, 79% de todo o saldo registrado no Pará.

No comparativo entre trabalhadoras admitidas e desligadas, o saldo positivo alcançado pelo Pará é da geração de 15.839 postos de trabalhos formais femininos, quase 9% maior que o saldo registrado no ano anterior de 2022. Foram feitas naquela oportunidade (Jan-Dez/2022) em todo o Pará um total de 132.612 admissões femininas, contra um total de 118.033 desligamentos femininos, gerando um saldo positivo de 14.579 postos de trabalhos formais femininos.

As análises feitas pelo Departamento Intersindical também mostram que, entre janeiro e dezembro do ano passado, no comparativo entre admitidas e desligadas, todos os macros Setores Econômicos de Atividades apresentaram saldos positivos na geração de empregos formais femininos.