Pará acumula alta de mais de 41% no serviço de seguro para viagem até agosto de 2024

O Pará acumula alta de 41,1% na procura pelo serviço do ‘seguro viagem’ até o mês de agosto de 2024. O estado tem destaque no aumento da demanda pelo serviço no Norte. As regiões Norte e Nordeste, em geral, vêm apresentando bom desempenho do setor, até agosto deste ano. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) informa, por exemplo, que, em agosto, a demanda pelo ‘seguro viagem’ cresceu 9,6%, com arrecadação de R$ 609,7 milhões.

A CNseg atribui a alta do setor ao crescimento da conscientização à importância de evitar “dor de cabeça” durante viagens, em períodos de férias, e mesmo em saídas de casa dentro do país. O representante do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindsegnne), Raphael Cunha, informa que o aumento na procura do serviço no Norte e Nordeste reflete também o aquecimento do setor turístico nacional.

“Com o retorno mais robusto das atividades turísticas e a maior valorização da segurança pessoal, as pessoas estão buscando formas de se resguardar contra imprevistos, como questões de saúde e problemas logísticos, incluindo atrasos e cancelamentos de voos que podem ocorrer em períodos de alta lotação em aeroportos”, diz ele.

Serviço dá suporte em situações inesperadas

Raphael Cunha acrescenta que a experiência recente com a pandemia trouxe a importância de se preparar para emergências, “aumentando a busca por serviços que garantam tranquilidade e suporte em situações inesperadas", informou.

No Nordeste brasileiro, o destaque ficou com o Rio Grande do Norte, com alta de 284,4%, no mesmo período, arrecadando R$ 1,2 milhão. Também, se destacaram o Ceará (51,5%), Pernambuco (47,7%) e Alagoas (19,3%).

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apontam que no acumulado dos primeiros nove meses de 2024, somados os mercados doméstico e internacional, a aviação alcançou 110,3 milhões de passageiros, 15% a mais que o registrado no mesmo período de 2023. Já as viagens por transporte rodoviário interestadual, até o primeiro semestre de 2024, registraram um aumento de 33% no número de passageiros, conforme dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati). No ano passado, mais de 223 milhões de pessoas viajaram de ônibus ao redor do país.

O que oferece o Seguro Viagem

O Seguro Viagem garante ao segurado, ou aos seus beneficiários, uma indenização na forma de pagamento do valor contratado, de reembolso ou de prestação de serviços, no caso da ocorrência de riscos cobertos, desde que relacionados à viagem, tanto em destinos nacionais quanto internacionais, como cancelamentos imprevistos; bagagem perdida ou danificada, problemas de saúde; atrasos de voo, responsabilidade civil, evacuação de emergência; entre outros.

A cobertura do serviço também se aplica a viagens terrestres e marítimas, protegendo os passageiros em casos de acidentes nas estradas ou em cruzeiros marítimos, além de oferecer assistência médica para doenças e outras emergências que podem surgir em locais com grande circulação de pessoas.