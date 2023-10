Pará abre quase sete mil vagas de trabalho no Caged em agosto

A abertura de 6.903 vagas de trabalho com carteira assinada no Pará durante o mês de agosto foi novamente puxada pelo desempenho do setor da Construção Civil, com a criação de 2.713 postos formais, seguido pelo setor de Serviços, que abriu 1.594 vagas. Já o setor de Comércio gerou 1.187 postos no mês, enquanto a Indústria geral criou 1.179 vagas no mesmo período. Na agropecuária, o saldo foi de 230 novas vagas em agosto. Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta segunda-feira (2).

No total, foram 42.553 admissões contra 35.650 demissões no mês. No acumulado do ano, o saldo permanece positivo: 306.434 novas contratações contra 264.081 desligamentos. Os números positivos nas contratações foram puxados principalmente pelos setores de Serviços (15.565), Construção Civil (11.979) e Indústria (7.708).

Todas as Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 65.462 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi do Espírito Santo, que registrou abertura de 315 vagas em agosto. O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.037,90 em agosto, ante R$ 2.306,63 registrado em julho.

Queda

De acordo com o Ministério do Trabalho, 1,38 milhão de vagas formais de emprego foram criadas no país nos oito primeiros meses deste ano. No entanto, o número representa um recuo de 27% na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram criados 1,9 milhão de empregos com carteira assinada.