Palestra vai ensinar como microempreendedores de Belém podem lucrar com a inteligência artificial

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada em Belém em 2025, promete impulsionar a economia da capital paraense. Para quem é microempreendedor e quer lucrar com a alta demanda gerada pelo evento, a inteligência artificial (IA) pode ser uma ferramenta poderosa para organizar, planejar e crescer com eficiência.

Essa é a aposta da especialista em negócios Márcia Croce, que estará em Belém no dia 29 de maio para ministrar a palestra “Inteligência Artificial para Negócios” no evento comemorativo dos 30 anos do Conselho da Mulher Empresária do Pará. Márcia é fundadora de uma empresa que orienta marcas do setor joalheiro no Brasil e defende o uso da IA como uma aliada estratégica para empreendedores de pequeno porte.

“A microempreendedora precisa dar conta da empresa, da casa, da família e de si mesma. A IA pode ajudar a economizar tempo, reduzir custos e tomar decisões mais inteligentes”, explica. Ela destaca que a tecnologia pode ser usada em atividades como gestão financeira, controle de estoque, previsão de demanda, precificação de produtos e até atendimento ao cliente.

Por que a inteligência artificial é importante para pequenos negócios?

Segundo Márcia, um dos maiores desafios dos microempreendedores é a limitação de equipe e orçamento. “Contratar mais um funcionário pode ser inviável, mas usar a IA para automatizar tarefas pode equivaler a ter um braço extra no negócio”, afirma.

Com a chegada da COP-30 e dos eventos paralelos, Belém deve receber milhares de visitantes, o que representa uma grande oportunidade para pequenos negócios locais. Estar preparado para esse momento pode ser o diferencial entre lucrar ou perder espaço para a concorrência. Márcia acredita que ainda se fala pouco sobre como a IA pode atuar especificamente nesse contexto.

Durante a palestra, ela vai apresentar exemplos práticos de como os empreendedores podem aplicar a inteligência artificial em suas rotinas, mesmo sem conhecimento técnico avançado. O objetivo é democratizar o acesso à tecnologia e mostrar que ela pode ser acessível e eficiente para qualquer tamanho de negócio.

Serviço: Evento “CME 30 Anos”

Data: 29 de maio

Local: Salão Nobre da ACP (Av. Presidente Vargas, 158 – Belém/PA)

Ingressos e informações: instagram.com/cme.pa