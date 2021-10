Pagamentos do programa Vale Gás são prorrogados até sexta-feira (8)

Os beneficiários do programa estadual Vale Gás terão os pagamentos prorrogados até sexta-feira (8). A iniciativa que possibilita famílias paraenses adquirir botijões de 13 quilos já atendeu cerca de 29 mil famílias em situação de extrema pobreza.

Para receber o Vale Gás é preciso ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita declarada igual a R$0. O auxílio é concedido em duas cotas de R$ 100, disponibilizadas nas agências do Banpará.

“O pagamento da primeira cota foi prorrogado até sexta-feira, dia 8. Depois serão abertos a todos aqueles que não conseguiram ir receber o benefício. É importante consultar o site do Banpará ou da Seaster para verificar se você é um dos contemplados”, destacou o presidente do Banco do Estado (Banpará), Braselino Assunção.

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) é que gerencia e fiscaliza o programa, que se soma às iniciativas do governo estadual para minimizar os efeitos causados pela pandemia de covid-19 entre a parcela da população mais vulnerável.

“O conjunto de ações assertivas propostas pelo governo do Estado, em meio à pandemia, traz segurança e respaldo à população, em especial aqueles mais atingidos pela crise sanitária. O Vale Gás é mais do que um recurso financeiro, é uma forma de manter o prato na mesa do paraense, principalmente agora diante do aumento absurdo no valor do gás enfrentado nos últimos meses”, afirma o titular da Seaster, Inocêncio Gasparim.