Pagamento de R$ 100 a estudantes do ensino médio já começou; confira calendário

Teve início nesta quarta-feira (5) o pagamento da bolsa de R$100 do programa Reencontro com a Escola, do Governo do Pará, para cerca de 474 mil estudantes do ensino fundamental, médio e técnico no Estado. No total, o investimento neste incentivo está orçado em R$ 108 milhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual. O atendimento nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará) por onde a reportagem de O Liberal passou estava ágil e sem problemas, com poucas filas.

Um dos lugares com fila na manhã desta quarta-feira era a agência que fica na esquina da avenida Pedro Miranda com a travessa Angustura. Lá, Liandra Camile, de 15 anos, estava acompanhada da mãe, Camila Costa, desde às 8h, quando chegou na fila. "A iniciativa é ótima, ajuda muito. Poderia ser mais, mas já é uma ajuda. Parei de trabalhar por um tempo na pandemia e tenho dois filhos. É um dinheiro para ela. Foi tudo difícil esse tempo mas graças a Deus está melhorando", afirma a mãe da jovem.

Meirian Vieira levou o filho William Melo, de 14 anos, para a fila. Ele diz que quer sair com o dinheiro e gastar. O motivo: é aniversário dele. Mas ainda está na dúvida se quer comprar uma pizza ou comer um churrasco com os amigos.

"É uma ajuda significativa, nessa situação de hoje tudo é bem-vindo. É um incentivo para eles estarem na escola. Mas digo que eles não devem se fiar nisso. É esporádico, nós não temos Bolsa Família, nem nada disso. Isso ajuda eles para o lanche, essas coisas", afirma Meirian.

Para Danielle dos Santos, mãe de uma estudante, foi gratificante o momento do recebimento do valor. "O auxílio vai ajudar no pagamento do transporte da minha filha, já que ela precisa pegar ônibus para ir para a escola. É uma ação bastante motivadora para os estudantes", opina. Já a jovem estudante Amanda Santos declara que vai utilizar o dinheiro do benefício para comprar livros. "Vai ajudar bastante", confirma.

Incentivo aos alunos e combate à evasão escolar

A iniciativa do Governo do Pará busca estimular o retorno presencial dos alunos aos espaços de aprendizagem e combater a evasão escolar e incentivar novas matrículas para o ano letivo de 2022, considerando as dificuldades educacionais impostas pela pandemia de covid-19. As bolsas de R$ 100 serão pagas nas agências do Banpará até o dia 18 de fevereiro.

Na primeira etapa de pagamento, realizada em dezembro passado, o governo pagou uma parcela única de R$ 500 para mais de 67.500 mil alunos dp 3º ano do ensino médio da rede pública estadual, somando um investimento superior a R$ 33 milhões.

Para receber o benefício, é obrigatória a apresentação de declaração de matrícula expedida no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), além de documento oficial com foto e comprovante de vacinação contra a covid-19, no caso dos beneficiários com mais de 12 anos.

Confira o calendário de pagamento conforme o aniversário dos beneficiários

Data de Pagamento = Dia e Mês de Aniversário

05 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de janeiro

06 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de janeiro

07 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de janeiro

08 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de fevereiro

10 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de fevereiro

11 de Janeiro 2022 = 21 até 29 de fevereiro

12 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de março

13 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de março

14 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de março

15 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de abril

17 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de abril

18 de Janeiro 2022 = 21 até 30 de abril

19 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de maio

20 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de maio

21 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de maio

22 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de junho

24 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de junho

25 de Janeiro 2022 = 21 até 30 de junho

29 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de julho

31 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de julho

01 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de julho

02 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de agosto

03 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de agosto

04 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de agosto

05 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de setembro

07 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de setembro

08 de Fevereiro 2022 = 21 até 30 de setembro

09 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de outubro

10 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de outubro

11 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de outubro

12 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de novembro

14 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de novembro

15 de Fevereiro 2022 = 21 até 30 de novembro

16 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de dezembro

17 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 dezembro

18 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de dezembro