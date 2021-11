Padarias e docerias em Belém preparam promoções de até 50% em produtos

Docerias e padarias de Belém aproveitam a semana de promoções da Black Friday para aumentar o faturamento do mês de novembro, mesmo com a alta no preço dos alimentos e insumos, como açúcar, trigo e outros. Um estabelecimento que trabalha com a venda de tortas, bolos, cafés e salgados adotou, desde o início do mês, uma estratégia semanal de itens com desconto para atrair os clientes.

A proprietária Eliete Santos conta que, a cada semana de novembro, um produto era colocado à venda com preços mais em conta. “Começamos [a promoção] para dar uma movimentada e funcionou bacana. O movimento aumentou bastante, principalmente com um kit que vendemos, com 50 salgados, 25 docinhos, torta salgada, bolo pequeno e um refrigerante. O valor dela era de R$ 200 e caiu para R$ 150. De lá para cá, colocamos outros três produtos”, detalha.

A empresária conta que foram vendidos, somente na primeira semana, pelo menos 40 kits. “Aumentou em torno de 20% o faturamento mensal. Na sexta-feira, vamos colocar todas as fatias de bolo na promoção, caindo do preço de R$ 15 para R$ 10, e vou dar 20% em cima dos bolos. A pessoa pode adquirir na loja, mas também vamos ter as promoções iguais na internet, no iFood. Foi bom porque nesta semana o movimento está meio parado, então a ideia é aumentar o fluxo no salão e nos pedidos na sexta-feira”, completa.

Promoção a semana toda

Uma padaria localizada no bairro do Umarizal também se preparou para o período, e iniciou a promoção no domingo (21). “Colocamos dois kit festa que tem bastante saída na promoção, que vamos estender até o dia 30. Também colocamos a tartelete de limão e o pão batata com recheio de queijo cuia ou frango. Buscamos selecionar os produtos que têm mais saída e dar mais desconto em cima deles nesse período, além de colocar à disposição do cliente para encomenda”, explicou a dona, Alda Oliveira.

A empresária acredita que é uma oportunidade para que se aumente ainda mais as vendas dos produtos e, ainda, para que os clientes que não experimentaram aproveitem para conhecer. “É bom para que eles conheçam também os kits, porque fizemos também já pensando nas confraternizações de final de ano, porque atende mais pessoas. Os kits são bons para eventos. Vamos aproveitar para aumentar as vendas próximo às confraternizações de fim de ano”, concluiu Alda.

Outra doceria que tem mais de um ponto na capital paraense dará o desconto de 50% no bolo que tem mais saída, chamado de “neguinho”, e nos canudinhos com opção de recheio de creme de frango, camarão e queijo. “A Doce Friday é baseada no planejamento de todos os anos anteriores, já é tudo pensado em cima da venda do ano passado. Ano passado teve bastante saída e esse ano a expectativa da gente é dobrar o que vendemos no ano passado”, afirmou a caixa Renilda Mendes, que vai completar quatro anos na loja.