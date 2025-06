Ovos ficam 6% mais baratos e atraem consumidores em Belém

O preço dos ovos de galinha ficou mais atrativo aos consumidores no último mês, com uma redução de aproximadamente 6%, na variação mensal, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos pontos de venda da cidade o preço que antes estava em torno de R$ 30, agora podem ser encontrados por até R$ 24, no tipo jumbo, o mais caro. O vendedor Jessé Trindade acredita que a redução de exportações pode ter influenciado o comportamento, o que reabastecer o mercado interno, ampliando a oferta.

O vendedor explica que os três principais tipos buscados pelos clientes são: jumbo, extra e especial. Os preços variam entre eles conforme o tamanho de cada um, sendo o jumbo (R$ 24), o mais caro, seguido pelo extra (R$ 19) e o especial (R$ 18). Antes, o jumbo era comercializado a R$ 29, ou seja, registrou uma redução de R$ 5 no último mês. No mesmo tipo, há o jumbo vermelho, que custa atualmente R$ 28, um recuo de R$ 2 em comparação com os R$ 30 cobrados anteriormente.

“O mais caro é o jumbo branco que está R$ 24 e o jumbo vermelho que está R$ 28. Antes, o jumbo vermelho estava R$ 30 e o jumbo branco estava R$ 29”, explica.

Trindade espera que o valor diminua ainda mais, porém não tem como projetar essa possibilidade, pois o mercado depende da variação de preço dos demais insumos como ração, mão de obra e deslocamento dos produtos.

No período dos últimos doze meses, de maio do ano passado até mesmo período deste ano, o IPCA identificou uma variação maior de 7,64% sobre os ovos de galinha. Se considerados apenas os primeiros cinco meses de 2025, os dados apontam uma alta de 23%. No entanto, a percepção do setor discorda quanto as razões por trás das variações, já que, para Helyson Oliveira, dono de uma das granjas que abastece o comércio local, as exportações ainda mantêm uma intensidade relevante.

Ele destaca que as exportações brasileiras de ovos (incluindo em natura e processados) totalizaram 5.358 toneladas em maio, conforme dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número representa um aumento de aproximadamente 295% em comparação com o total embarcado no mesmo período do ano passado, que registrou 1.354 toneladas.

“Teve um aumento significativo devido às exportações do ovo, que ainda está em alta e também é começo de mês, o consumo redobra e tem mais as festas juninas, que aquece. Então o ovo está em alta devido a essa situação”, avalia Oliveira.

VEJA MAIS

Confira as principais variações

Variação Mensal (maio em comparação a abril)

Ovo de galinha: -6,43%

Acumulado do ano (janeiro a maio de 2025)

Ovo de galinha: 23,62%

Variação em 12 meses (maio de 2025 / maio de 2024)

Ovo de galinha: 7,64%