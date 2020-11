Ophir Loyola realiza processo seletivo para contratar médicos

O Hospital Ophir Loyola realizará Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 20 médicos, em caráter temporário. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet através do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), do governo do Estado. Os candidatos interessados poderão se inscrever das 00h do dia 11 de novembro de 2020 às 23h59 do dia 12 de novembro de 2020.

O vencimento base é R$ 1.858,41, podendo ser acrescido de outras vantagens legais. A seleção é regida pelo edital nº 06/2020 – HOL e compreenderá as seguintes fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório; e entrevista de caráter eliminatório e classificatório, exigível apenas dos candidatos classificados, conforme o dobro do número de vagas ofertadas no edital.

As vagas são para Oncologista Clínico (01), Médico Intensivista (05), Diagnóstico Por Imagem (01), Onco-ortopedista (01), Urgência e Emergência (05), Hospitalista (03), Neurologista (01), Cuidados Paliativos (01), Pneumologista (01), Oftamologista (01).

O prazo de vigência do contrato temporário será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período, se houver necessidade de manutenção da contratação temporária para atender o excepcional interesse público do HOL, nos exatos termos do que dispõe o art. 2°, parágrafo único, da Lei Complementar estadual 077/20.