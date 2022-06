Ophir Loyola contrata médicos especialistas em Belém

O Hospital Ophir Loyola abriu 13 vagas para médicos especialistas nesta segunda-feira (13). As inscrições vão até a próxima sexta-feira (17). A instituição busca profissionais das áreas de oncologia clínica, cirurgia geral oncológica, oncologista ortopedista, hematologia, radioterapia, dermatologia oncológica e dois otorrinolaringologistas com ênfase em cirurgia da base do crânio. Os salários são de R$2.053,54, acrescidos de 80% de gratificação de escolaridade e mais outras vantagens. O processo seletivo é destinado a vagas temporárias. As inscrições podem ser feitas no site www.sipros.pa.gov.br), de forma gratuita.

Seleção de médicos especialistas temporários



Inscrições: até 17/06/22

Taxa: gratuita

Salário: R$2.053,54

Vagas: 13

Seac busca 69 profissionais



Encerra hoje (14) o período de inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). O edital oferece vagas de trabalho nas Usinas da Paz do Benguí, como técnico em gestão de esporte, e na Usipaz do Icuí, para assistente de informática. Ambas de formação técnica ou de nível superior. Há vagas também para as Usinas da Paz dos bairros do Guamá, da Terra Firme e do Jurunas, para os cargos de assistente administrativo, assistente de informática, motorista, técnico em gestão de esportes, técnico em gestão cultural, técnico em gestão pública e técnico em gestão de informática.



Todos os cargos possuem jornada de trabalho de seis horas diárias, com possibilidade de trabalho aos fins de semana, sob regime de escala. As seleções terão três etapas: inscrição, análise documental curricular e entrevista pessoal. Para concorrer a qualquer uma das vagas, os interessados devem se inscrever pelo site da Sipros (www.sipros.pa.gov.br), de forma gratuita. Os salários variam de R$1.215,50 a R$1.724,64, acrescido de gratificações.



Seleção Seac para técnicos da Usina da Paz



Inscrições: até 14/06/22

Taxa: gratuita

Salário: de R$ 1.215,50 a R$ 1.724,64

Vagas: 69

Trairão contrata agentes comunitários

A prefeitura do município de Trairão, no sudoeste paraense, está com oito vagas abertas para o cargo de agente comunitário de saúde, todas de preenchimento imediato. É necessário ter no mínimo 18 anos e o ensino médio completo para se inscrever no processo seletivo. A prefeitura oferta um salário de R$1.550,00, para uma carga horária de 40 horas semanais. A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira uma prova teórica e a segunda uma participação em curso introdutório. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (15), de maneira presencial na Secretaria Municipal de Saúde, localizada nas dependências do Hospital Municipal de Trairão.

Agente comunitário em Trairão



Inscrições: até 15/06/22

Taxa: gratuita

Salário: de R$ 1.550

Vagas: 69

Marinha tem vagas em Belém



Também vão até quarta-feira (15) as inscrições para o processo seletivo da Marinha do Brasil, com 119 vagas para oficiais da Marinha no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém. Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2023. É preciso ser solteiro, não ter filhos, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio e ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2m. O processo conta com prova escrita, seleção psicofísica, teste de suficiência física e verificação de documentos. As provas de conhecimentos estão previstas para os dias 20 e 21 de agosto e as inscrições custam R$65 no site www.marinha.mil.br.



Oficial da Marinha



Inscrições: até 15 de junho

Taxa: R$65

Vagas: 119

Salários: Entre R$1.673 e R$1.826

MPPA segue com inscrições até dia 23



O concurso que contratará 169 servidores para o Ministério Público do Pará segue com inscrições abertas até o dia 23 de junho. As taxas são de RS 42 para cargos de nível superior e R$ 40 para nível médio. Pessoas com deficiência, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que tiverem baixa renda podem pedir isenção do valor. A prova deve ocorrer no dia 14 de agosto. As inscrições são feitas pelo site da banca que organiza a prova, em www.consulplan.net. O concurso terá a etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova discursiva (redação) para todos os cargos, mais avaliação de títulos para nível superior. Ao todo, serão 70 questões. Os cargos são para auxiliar de administração, enfermagem, informática, técnicos especializados e analista jurídico, com salários que variam entre R$3.120 e R$4.556.



Ministério Público do Pará



Inscrições: até 23 de junho

Taxa: R$40 a R$42

Vagas: 169

Salários: entre R$3.120 e R$4.556

IBGE tem 450 vagas no Pará



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística segue até esta quarta-feira (15) com o processo seletivo complementar para o Censo 2022, com 450 vagas para 90 municípios do Pará. As inscrições são gratuitas e pode ser feitas no site ibge.gov.br/pss-complementar. A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, conforme edital, sem aplicação de provas. Para concorrer ao cargo é necessário ter nível fundamental. A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. É recomendada jornada de trabalho de, no mínimo, 25h semanais.



Censo 2022



Inscrições: até 15/06/22

Taxa: gratuita

Salário: conforme produção

Vagas: 450

Estado abre 10 vagas de procurador

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) segue com inscrições abertas até o dia 1º de julho para 10 vagas imediatas de procurador do Estado e preenchimento de cadastro reserva. O edital estabelece remuneração mensal de R$ 10,5 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cebraspe.org.br, mediante uma taxa de participação no valor de R$ 270.



O concurso exige que os candidatos tenham graduação no curso de direito e inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além do vencimento-base de R$ 10.533,99, serão acrescidos gratificações e outras vantagens previstas na legislação estadual. Do total de vagas imediatas, apenas uma é destinada para candidatos com deficiência (PcD).



As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 21 de agosto deste ano, com duração máxima de cinco horas, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém. O exame consistirá em 100 questões de múltipla escolha e, além da prova, os participantes serão submetidos a outras três etapas de seleção.



Concurso PGE



Inscrições: até 01/07/22

Taxa: R$ 270

Salário: R$ 10,5 mil

Vagas: 10