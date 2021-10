Obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia ligando Pará ao Tocantins avança

A obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia na BR-153/TO/PA, que vai interligar as cidades de Xambioá, no Estado de Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, estão avançando. As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) trabalham em diferentes etapas, paralelamente. Segundo a autarquia, a ponte tem 70% da infraestrutura e da mesoestrutura executadas, e a superestrutura está 15% concluída.

O início da fundação no trecho navegável deve começar em novembro - quando serão feitos os últimos quatro apoios (dos 44 existentes).

O empreendimento é uma demanda antiga da população das cidades de Xambioá e São Geraldo do Araguaia. Localizado na BR-153/TO/PA, ele contará com 1.720 metros. Além de atender a demanda local, com os trabalhos do DNIT, a ponte avança e muda definitivamente a paisagem dos dois estados.