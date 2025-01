Número de turistas em Belém deve continuar subindo em 2025, aponta ministro do Turismo

Neste domingo (12/1), Belém comemora mais um ano de história, marcada por uma série de festividades que exaltam as tradições da capital paraense. A cidade, que já foi considerada apenas passagem para outros destinos, vem conquistando seu espaço como uma parada obrigatória para turistas que buscam vivenciar experiências únicas. Essa alta ocorreu por vários fatores, que incluem desde a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), passando por a capital ser considerada uma cidade gastronômica pela Unesco, melhor infraestrutura, até a veiculação de obras cinematográficas sobre lendas da região, afirma Leandro Barbosa, que trabalha no setor de turismo há 8 anos. Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirma que em 2025 a número de turistas na cidade terá um novo recorde.

“Além do anúncio da COP 30, Belém vem se consolidando como um destino turístico em razão do marketing que foi realizado ao longo dos anos, através de séries, novelas e eventos nacionais e internacionais que acontecem na cidade. Essa visibilidade desperta a vontade dos turistas de conhecerem de perto nossa cultura, lendas e gastronomia”, afirma Leandro Barbosa.

A COP 30 também tem ampliado o fluxo de visitantes na cidade. “A COP 30 está trazendo uma exposição mais prolongada para a cidade, o que tem provocado um aumento do fluxo turístico. Então, a cidade vem experimentando um aumento de viajantes, não só na questão de rotas turísticas, mas também na rede hoteleira”, aponta Fabio Romero, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Pará (Singtur/PA).

2025 será o melhor ano para o setor hoteleiro e gastronômico em Belém

Assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará, Fernando Soares afirma que o setor está muito otimista para o período da COP 30. Ele projeta que este será o melhor ano de vendas do setor na história da cidade.

“A procura por estadias em Belém aumentou em comparação ao período da pandemia. Porém, aguardamos que 2025 seja o melhor ano para o setor, não apenas para as redes de hotéis, como também para o mercado de alimentação”.

Marlon Marques, que administra uma página na internet sobre dicas de lugares para visitar em Belém, também notou uma alta no número de turistas. Ele afirma que os visitantes estão buscando cada vez mais indicações do que fazer, onde comer e o que frequentar na capital.

“Eu recebo muita mensagem pelo Instagram da página. Eles chegam em Belém e me perguntam sobre lugares para visitar, almoçar e conhecer. Alguns visitantes do exterior também costumam pedir indicações”, relata.

Investimentos do Ministério do Turismo para a COP 30

Com a aproximação da COP 30, Belém está sendo palco de diversas obras de infraestrutura, incluindo melhorias no trânsito e na rede hoteleira, além da revitalização de espaços históricos. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a cidade se prepara para receber um público superior a 40 mil pessoas entre 10 e 21 de novembro.

Além disso, o Governo Federal vem fazendo grandes investimentos no setor. Dentre eles, destaca-se a inauguração da primeira escola de turismo do Brasil, que ocorreu em setembro de 2024, em Belém. A escola foi uma iniciativa pensada pelo Ministério do Turismo para capacitar os profissionais que irão trabalhar na área. Ela oferta cursos presenciais na capital, Santarém, Vigia e Bragança e também, de forma online, em todo o Estado.

Em junho do ano passado, o ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, também assinou um acordo de cooperação que prevê investimentos de R$ 6 milhões para desenvolver o turismo de base comunitária em Belém e nas ilhas metropolitanas. Esse acordo visa promover experiências autênticas da região e foi firmado em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Caixa Econômica Federal.

Celso Sabino: investimentos começam a aparecer

Em entrevista para O Liberal, o ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou sobre as expectativas do governo para o aumento do fluxo turístico em Belém.

Segundo o ministro, os resultados dos investimentos feitos na cidade já começaram a aparecer, sendo o próprio aeroporto um reflexo disso. "No ano passado, quebramos o recorde de movimentação. A Norte da Amazônia Airport (NOA), que administra o terminal, registrou a passagem de mais de 4 milhões de passageiros, com um aumento significativo de quase 50% no fluxo de turistas internacionais", afirmou Sabino.

Sobre a expectativa de visitação para este ano, o ministro expressou otimismo. "A nossa expectativa é de que esse número de 4 milhões de visitantes seja amplamente superado, e Belém está muito preparada para isso", disse Sabino. Ele também mencionou que os dados da NOA indicam um crescimento de 68% no número de voos internacionais. "Cinco companhias aéreas operaram mais de 1,5 mil voos internacionais, e no total, em 2024, foram realizados mais de 30,5 mil voos para 26 destinos nacionais e internacionais", ressaltou. Para ele, esses números consolidam Belém como um importante hub turístico.

Em relação ao período pós-COP, o ministro foi enfático ao afirmar que o fluxo de turistas na cidade deve continuar elevado. "Não temos a menor dúvida disso, porque todos esses indicadores apontam nessa direção", afirmou.

Sabino também ressaltou que Belém, com seus 409 anos de história, tem tudo para realizar uma COP inesquecível. "A Belém de 409 anos fará a melhor COP que o mundo já viu, com sua hospitalidade, gastronomia única e a riqueza de seus atrativos naturais e culturais", disse.

Por fim, o ministro destacou que o governo federal continuará apoiando o evento e acredita que a COP deixará um legado duradouro para as futuras gerações. "Este será um momento histórico, e o governo federal vai continuar participando, garantindo que a COP deixe um legado duradouro para as próximas gerações que vivem no Pará e na Amazônia", concluiu.