Novo consignado já atinge R$ 7,7 bi em empréstimos

Em vigor desde 21 de março, o novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado com registro em carteira (CLT), batizado de Crédito do Trabalhador, realizou R$ 7,7 bilhões em empréstimos, segundo relatório da Dataprev divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os dados trazem o acumulado até as 17 horas da quarta-feira, 16.

O Crédito do Trabalhador promete oferecer melhores taxas do que as do consignado privado já existente no mercado.

Ele está disponível para 47 milhões de trabalhadores, incluindo domésticos, rurais e contratados por Microempresas Individuais (MEIs), que, até então, não eram atendidos pelo crédito consignado privado.

Ainda segundo o balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram realizados 1.273.084 contratos, beneficiando 1.246.995 trabalhadores.

O número de contratos é maior pelo fato de cada trabalhador poder fazer mais de um contrato.

Os dados indicam ainda que a média por contrato é de R$ 5.606, e o prazo para pagamento é de 16 meses para pagar.

Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os cinco primeiros que têm mais contratações.

Próximas fases

A implantação do Crédito do Trabalhador é composta de três fases. A primeira, que já está vigente, começou no dia 21 de março e permite a possibilidade de contratação do empréstimo dentro do ambiente da carteira de trabalho digital.

A segunda terá início a partir da próxima semana, no dia 25 de abril, sexta-feira após o feriado prolongado de Páscoa, quando os bancos poderão oferecer essa nova linha de crédito consignado dentro de suas plataformas digitais.

Com isso, os clientes que já possuem contratos antigos poderão fazer a migração para o novo modelo.

Já a partir do dia 6 de junho, na terceira fase do programa, será possível, aos que já possuem crédito consignado privado, fazer a portabilidade entre os bancos.

Como adquirir o empréstimo consignado para CLT?

Para acessar o crédito, é necessário que os trabalhadores tenham a Carteira de Trabalho Digital. Veja a seguir como solicitar o empréstimo consignado para CLT:

Acesse a Carteira de Trabalho Digital na sua loja de aplicativos para Android ou iOS;

Faça login com sua conta gov.br ou biometria (para quem já tiver cadastrado);

Na página principal, clique no banner com o nome do programa, "Crédito do Trabalhador";

Na próxima aba, em outro banner, serão oferecidas mais informações sobre o programa antes de acessar a simulação - clique no botão "Faça uma simulação";

A plataforma irá mostrar o seu vínculo trabalhista, o valor máximo de empréstimo que você pode pedir, e, logo abaixo, duas caixas que devem ser preenchidas, denominadas "De quanto você precisa?" e "Em quantas parcelas você quer pagar?";

Após o preenchimento, clique no botão azul, "Simular empréstimo";

Ele informará qual é a taxa de referência e o valor total a ser pago;

Depois, o sistema informa que as instituições poderão oferecer condições ainda melhores;

Para seguir com a proposta, é necessário concordar em compartilhar os dados;

Depois disso, em até 24 horas, os bancos irão fornecer outras opções, que podem ser melhores do que as informadas anteriormente.