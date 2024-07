Nove municípios no Pará lideram a produção nacional de açaí

O Pará mantém o protagonismo no cultivo do açaí, tendo nove municípios em destaque nacional na produção do fruto, aponta uma pesquisa feita pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) . Segundo o estudo, 90,4% do açaí do Brasil foi produzido no Pará em 2022, o equivalente a 1,7 milhão de toneladas.

Os maiores produtores do Brasil estão no Pará e são os seguintes municípios: Igarapé-Miri, que contribui com 21,7% da produção nacional, totalizando 422,7 mil toneladas; Cametá, com 8% da produção, e Abaetetuba, com 5,8%.

Além do Pará, destacam-se também outros estados da região Norte e Nordeste, como o Amazonas e Maranhão que ocuparam, respectivamente, o segundo e terceiro lugares, contribuindo com 7,4% e 1,1% da produção total do país.

Em relação a média de crescimento, o Pará também superou a média nacional, de 13,8%, e registrou um aumento de 14,1% na produção. Esse percentual significa um incremento bruto de 217,8 mil toneladas, gerando o maior impacto positivo para o país.

Em um período de 36 anos, entre 1987 e 2022, a produção brasileira de açaí saltou de 145,8 mil toneladas para 1,9 milhão de toneladas, um aumento de mais de 13 vezes. As exportações dos produtos derivados também despontaram no país. Somente no Pará, as vendas para o exterior saltaram de menos de 1 tonelada, em 1999, para pouco mais de 61 mil toneladas, em 2023.

Quanto ao valor exportado, as pesquisas da Fapespa apontaram que os produtos derivados do açaí paraense saltaram de US$ 1,00, em 1999, para quase US$ 45 milhões, em 2023.

Outra valorização expressiva está nos preços praticados no mercado internacional. Entre os anos de 1999 e 2023, os preços dos produtos derivados do açaí paraense aumentaram em mais de 5.000%, indicando um forte processo de agregação de valor ao açaí do Pará comercializado com o setor externo.

O diretor da Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural (Diepsac), Marcio Ponte, afirma que o estudo da Fapespa tem o objetivo de colaborar com as discussões atuais sobre o desenvolvimento da produção no Estado. “Entendemos, a partir desta pesquisa, que a exploração em cadeia do açaí não apenas enriquece a biodiversidade local, mas também impulsiona a economia regional, evidenciando-se como um dos principais produtos de destaque para o desenvolvimento econômico sustentável na região”, analisa.