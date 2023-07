Novas regras do Minhas Casa, Minha Vida começam a valer nesta sexta-feira; veja o que muda

Entram em vigor nesta sexta-feira (7) novas regras do programa habitacional do governo federal Minha Casa, Minha Vida para a faixa 3, que abrange famílias com renda mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000. Entre as mudanças, está o aumento do teto do financiamento de imóveis de R$ 264 mil para R$ 350 mil, como forma de ampliar o acesso da classe média ao programa.

A vice-presidente de Habilitação da Caixa, Inês Magalhães, informou que a previsão é contratar 440 mil unidades ainda neste ano para a faixa 3 - 60 mil a mais do que o número contratado no ano passado.

Veja as principais mudanças na faixa 3

O novo teto para financiamento de imóveis passa a ser R$ 350 mil - antes era 264 mil.

O subsídio para complementação da compra do imóvel pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também aumentou de R$ 47.500 para R$ 55.000, conforme fatores populacionais, sociais e de renda.

As taxas passarão a 7,66% ao ano para cotistas do FGTS, enquanto profissionais não cotistas terão juros de 8,16%.

VEJA MAIS

Nova faixa 1

As novas regras da faixa 1 estão valendo desdesegunda-feira (3). Uma das novidades na faixa 1 é a criação de uma subfaixa que terá taxas de juros oferecidas para famílias com renda de até R$ 2.000 mensais reduzidas em 0,25%. Com isso, quem vive nas regiões Norte e Nordeste podem obter financiamentos com juros de até 4% ao ano. A taxa para as demais regiões será de 4,25%.

Já na outra subfaixa do grupo 1, que abrange famílias com renda de R$ 2.000 a R$ 2.640, a taxa de juros será de 4,25% no Norte e Nordeste e 4,5% nas demais regiões.