Prefeitura de Canaã assina convênio de quitação de mais de 900 casas populares

Mais um compromisso da Prefeitura de Canaã dos Carajás está sendo cumprido. No início de junho, o bairro Residencial Canaã recebeu a equipe de governo para a assinatura do Fundo de Arrendamento Social junto à Caixa Econômica Federal. O benefício garante a quitação de 933 moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, ressalta a relevância de estar realizando um marco histórico para o município e impactando a vida de cada morador do Residencial Canaã. “E aquilo que era o programa Minha Casa, Minha Vida, agora se chama A casa é sua”.

Marinete Silva, que esteve no evento, enfatizou a importância de ter a posse da casa própria. “Cheguei aqui só com a mala e a coragem. Passei três anos correndo atrás da minha casinha, fui abençoada e consegui. Hoje estou debaixo do teto dela e muito feliz por isso, agradeço muito”.

O Fundo contempla o pagamento mensal, pelo município, das parcelas vencidas e das parcelas a vencer das casas. Este é um feito inédito na região e, desta forma, o governo pretende proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, que agora poderão investir o valor das parcelas em outras oportunidades de melhoria de vida.

VEJA MAIS

Eduardo Costa, presidente da Associação de Moradores do Residencial Canaã destaca a importância de participar de um momento histórico para os moradores do bairro. “A nossa comunidade estava muito ansiosa. Chegou o grande dia e para nós isso é felicidade e agradeço a todos por estarem realizando o sonho centenas de famílias aqui no Residencial Canaã”, afirmou.

Para reforçar sua satisfação, Marinete Silva destacou: “Eu achei maravilhoso. Muito bom mesmo esse presente para nós, né? Alegria para o nosso coração e para o nosso povo aqui do Residencial Canaã”, concluiu.