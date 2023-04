Novos turnos, horários e especialidades; Prefeitura de Canaã inicia expansão dos serviços de saúde

O município de Canaã dos Carajás tem enfrentado grandes desafios na atenção à saúde. O novo fluxo de migração de trabalhadores e o aumento das doenças respiratórias devido ao período chuvoso fizeram crescer em 50% a demanda pelos serviços no Hospital Municipal Daniel Gonçalves (HMDG) e em 55% os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde. Para reforçar a equipe de assistência, a Prefeitura de Canãa dos Carajás, junto à Secretaria Municipal de Saúde, aumentou o efetivo médico, criou novos turnos e plantões, e estenderá o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com maior fluxo. Algumas mudanças entraram em vigor na segunda quinzena de março e as demais iniciam no mês de abril.

Desde o dia 20 de março, o município reforçou a equipe médica do HMDG para realizar plantões diurnos e noturnos, com duração de doze horas, totalizando quatro profissionais para o dia e três à noite. Segundo dados da secretaria de saúde, o atendimento do hospital subiu consideravelmente. Em relação ao mês de fevereiro, o município saltou de 4.636 atendimentos em 2022 para 6.958 neste ano, representando 50% de crescimento no volume de atendimentos.

A partir da próxima semana, a extensão do HMDG ganhará uma nova função. O local terá leitos de internação clínica e cirúrgica e será mais uma opção para o atendimento de urgência e emergência, funcionando 24h por dia. O novo Pronto Socorro contará com profissionais médicos clínicos e pediatras. O serviço de fisioterapia que funcionava no local foi remanejado para clínicas conveniadas ao município.

E para atender o cidadão que trabalha longe da cidade, Canaã estenderá o horário de atendimento da UBS do Alto Bonito. A partir do dia 17 de abril, o local atenderá das 7h às 22h, sem interrupções para o almoço ou jantar. A medida ampliará o acesso à vacinação no município e, além dos atendimentos médicos e de enfermagem, oferecerá serviço de odontologia. O projeto é piloto e poderá abranger outras unidades. A ação também é uma forma de atender a demanda da Atenção Básica à Saúde de Canaã, que realizou cerca de 149 mil atendimentos médicos ao longo do ano de 2022, 55% a mais que em 2021.

Para o secretário de saúde Marcos Silveira, as mudanças mostram o comprometimento da gestão municipal em cuidar das pessoas, ampliando o acesso à saúde a toda população. “Grande é nosso desafio. O crescimento populacional impõe à gestão a busca por melhoria contínua dos nossos serviços, com oferta de atendimento de qualidade e segurança, estando o paciente no centro do nosso cuidado”, concluiu.

Canaã quer investir mais na saúde

Além da expansão dos serviços, o município está investindo na qualidade. Em busca do selo “Amigo da Criança”, servidores estão realizando capacitações. O fluxo de trabalho e a infraestrutura do HMDG também ganham melhorias, com o objetivo de diminuir o risco de mortalidade infantil. Com a Ordem de Serviço assinada, Canaã se prepara para desfrutar de um novo hospital. O espaço de saúde vai contar com 100 leitos, sendo destes, 10 unidades de UTI adulto, 8 d e UTI neonatal e mais 10 de UTI infantil, além de centros para hemodiálise, materiais de alto risco e traumatologia.